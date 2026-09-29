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Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Silver PF_A4857 купить с доставкой в Москве
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Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Silver PF_A4857

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Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Silver PF_A4857
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Метеостанция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293329
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Характеристики

Бренд
Perfeo
Тип товара
Метеостанция
Барометр
нет
Дисплей
монохромный
Дополнительные функции
часы, будильник
Звуковая индикация
да
Измерение температуры (OUT)
в помещении
Отображение информации
цифры, символы
Страна производитель
Китай
Вес, г.
160

Описание товара Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Silver PF_A4857

Метеостанция с гигрометром термометром и часами - это незаменимый инструмент для контроля климата в вашем доме. Благодаря датчикам влажности и температуры, вы будете всегда в курсе о состоянии воздуха в помещении. Метеостанция позволяет в режиме реального времени отслеживать и контролировать влажность и температуру в вашем доме. Измеритель влажности оснащен современным датчиком, который обеспечивает высокую точность измерений. Термометр комнатный оснащен гигрометром и термометром, что обеспечивает максимально точные данные о состоянии воздуха. Это устройство обладает привлекательным дизайном и высокой функциональностью. Благодаря часам и будильнику вы всегда будете знать текущее время, а интегрированный термометр и гигрометр позволят вам следить за изменениями погоды и контролировать комфорт в вашем доме. Не упустите возможность создать идеальный микроклимат в вашем доме с помощью этой превосходной метеостанции. Удобный и простой в использовании, она станет вашим незаменимым помощником в контроле влажности и температуры воздуха. Обладает несложным кнопочным управлением и низким энергопотреблением (используйте качественные элементы питания LR1130 - их хватит на несколько месяцев). На экране метеостанции одновременно отображаются время, дата, день недели, температура, влажность внутри помещения, фаза луны и прогноз погоды (данные прогноза погоды имеют справочный характер). Встроенный будильник имеет функцию повтора.

Отзывы о товаре Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Silver PF_A4857




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Perfeo
Тип товара
Метеостанция
Барометр
нет
Дисплей
монохромный
Дополнительные функции
часы, будильник
Звуковая индикация
да
Измерение температуры (OUT)
в помещении
Отображение информации
цифры, символы
Страна производитель
Китай
Описание
Метеостанция с гигрометром термометром и часами - это незаменимый инструмент для контроля климата в вашем доме. Благодаря датчикам влажности и температуры, вы будете всегда в курсе о состоянии воздуха в помещении. Метеостанция позволяет в режиме реального времени отслеживать и контролировать влажность и температуру в вашем доме. Измеритель влажности оснащен современным датчиком, который обеспечивает высокую точность измерений. Термометр комнатный оснащен гигрометром и термометром, что обеспечивает максимально точные данные о состоянии воздуха. Это устройство обладает привлекательным дизайном и высокой функциональностью. Благодаря часам и будильнику вы всегда будете знать текущее время, а интегрированный термометр и гигрометр позволят вам следить за изменениями погоды и контролировать комфорт в вашем доме. Не упустите возможность создать идеальный микроклимат в вашем доме с помощью этой превосходной метеостанции. Удобный и простой в использовании, она станет вашим незаменимым помощником в контроле влажности и температуры воздуха. Обладает несложным кнопочным управлением и низким энергопотреблением (используйте качественные элементы питания LR1130 - их хватит на несколько месяцев). На экране метеостанции одновременно отображаются время, дата, день недели, температура, влажность внутри помещения, фаза луны и прогноз погоды (данные прогноза погоды имеют справочный характер). Встроенный будильник имеет функцию повтора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Метеостанция Perfeo Angle PF-S2092 Silver PF_A4857 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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