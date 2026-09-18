Конвектор 1500W NTL4S 15 NOBO

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293050
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Электрические конвекторы NOBO — один из крупнейших производителей электрических конвекторов в Европе.
Вся продукция, производимая на заводе Nobo, проходит 100% контроль качества.
Для более эффективного решения проблем отопления компания NOBO выпускает несколько модельных рядов электрических конвекторов. Каждая линейка имеет свои особенности и может быть использована для обогрева помещений различного назначения в зависимости от серии, габаритов и технических характеристик.
Конвекторы NOBO Oslo NTL 4S высотой 400 мм
Настенные конвекторы серии Oslo NTL 4S с термостатом NCU1S, с верхним выходом воздуха . Серия соответствует экологическим стандартам ecoDesign, обеспечивает быстрый обогрев помещения, способствует энергоэффективности системы в целом, благодаря прецизионному термостату и потреблению энергии в режиме ожидания ниже 0,5 Вт.
Новые конвекторы серии Oslo задают инновационные стандарты в создании эффективных климатических решений и комфорта в помещениях.
Электрические конвекторы NOBO — один из крупнейших производителей электрических конвекторов в Европе.
Вся продукция, производимая на заводе Nobo, проходит 100% контроль качества.
Для более эффективного решения проблем отопления компания NOBO выпускает несколько модельных рядов электрических конвекторов. Каждая линейка имеет свои особенности и может быть использована для обогрева помещений различного назначения в зависимости от серии, габаритов и технических характеристик.
Конвекторы NOBO Oslo NTL 4S высотой 400 мм
Настенные конвекторы серии Oslo NTL 4S с термостатом NCU1S, с верхним выходом воздуха . Серия соответствует экологическим стандартам ecoDesign, обеспечивает быстрый обогрев помещения, способствует энергоэффективности системы в целом, благодаря прецизионному термостату и потреблению энергии в режиме ожидания ниже 0,5 Вт.
Новые конвекторы серии Oslo задают инновационные стандарты в создании эффективных климатических решений и комфорта в помещениях.
Конвектор 1500W NTL4S 15 NOBO - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 20990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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