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Конвектор 1500W NTL4S 15 NOBO купить с доставкой в Москве
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Конвектор 1500W NTL4S 15 NOBO

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Конвектор 1500W NTL4S 15 NOBO - фото 1
Конвектор 1500W NTL4S 15 NOBO - фото 2
Конвектор 1500W NTL4S 15 NOBO - фото 3
Конвектор 1500W NTL4S 15 NOBO - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор 1500W NTL4S 15 NOBO - фото 1
  • Конвектор 1500W NTL4S 15 NOBO - фото 2
  • Конвектор 1500W NTL4S 15 NOBO - фото 3
  • Конвектор 1500W NTL4S 15 NOBO - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293050
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Характеристики

Бренд
Nobo
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, кронштейн-крепления, инструкция, гарантийный талон, оригинальная фабричная коробка
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.8
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
19 кв. м
Страна производитель
Ирландия
Вес, кг.
5

Описание товара Конвектор 1500W NTL4S 15 NOBO

Электрические конвекторы NOBO — один из крупнейших производителей электрических конвекторов в Европе. Вся продукция, производимая на заводе Nobo, проходит 100% контроль качества. Для более эффективного решения проблем отопления компания NOBO выпускает несколько модельных рядов электрических конвекторов. Каждая линейка имеет свои особенности и может быть использована для обогрева помещений различного назначения в зависимости от серии, габаритов и технических характеристик. Конвекторы NOBO Oslo NTL 4S высотой 400 мм Настенные конвекторы серии Oslo NTL 4S с термостатом NCU1S, с верхним выходом воздуха . Серия соответствует экологическим стандартам ecoDesign, обеспечивает быстрый обогрев помещения, способствует энергоэффективности системы в целом, благодаря прецизионному термостату и потреблению энергии в режиме ожидания ниже 0,5 Вт. Новые конвекторы серии Oslo задают инновационные стандарты в создании эффективных климатических решений и комфорта в помещениях.

Отзывы о товаре Конвектор 1500W NTL4S 15 NOBO




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Характеристики
Бренд
Nobo
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, кронштейн-крепления, инструкция, гарантийный талон, оригинальная фабричная коробка
Мощность обогрева
1.5 кВт
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1.8
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
19 кв. м
Страна производитель
Ирландия
Описание
Электрические конвекторы NOBO — один из крупнейших производителей электрических конвекторов в Европе. Вся продукция, производимая на заводе Nobo, проходит 100% контроль качества. Для более эффективного решения проблем отопления компания NOBO выпускает несколько модельных рядов электрических конвекторов. Каждая линейка имеет свои особенности и может быть использована для обогрева помещений различного назначения в зависимости от серии, габаритов и технических характеристик. Конвекторы NOBO Oslo NTL 4S высотой 400 мм Настенные конвекторы серии Oslo NTL 4S с термостатом NCU1S, с верхним выходом воздуха . Серия соответствует экологическим стандартам ecoDesign, обеспечивает быстрый обогрев помещения, способствует энергоэффективности системы в целом, благодаря прецизионному термостату и потреблению энергии в режиме ожидания ниже 0,5 Вт. Новые конвекторы серии Oslo задают инновационные стандарты в создании эффективных климатических решений и комфорта в помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор 1500W NTL4S 15 NOBO - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 20990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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