Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black
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Характеристики
Тип товара
Цифровые фоторамки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 292913
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, г.
590
Описание товара Цифровая фоторамка DIGMA PF-843 black
Digma PF843BK – многофункциональная цифровая рамка с восьмидюймовым дисплеем. Он выполнен по технологии IPS, которая обеспечивает широкий угол обзора. Вы сможете разместить устройство на любой поверхности и смотреть фотографии, слайд-шоу и видео, находясь в удобном положении. комфорт. Аксессуар снабжён компактным пультом управления. Вы не потеряете его, потому что для хранения в корпусе есть специальный отсек. Фоторамка поддерживает воспроизведение фотофайлов с одновременным музыкальным сопровождением и просмотр видео в формате HD.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Digma PF843BK – многофункциональная цифровая рамка с восьмидюймовым дисплеем. Он выполнен по технологии IPS, которая обеспечивает широкий угол обзора. Вы сможете разместить устройство на любой поверхности и смотреть фотографии, слайд-шоу и видео, находясь в удобном положении. комфорт. Аксессуар снабжён компактным пультом управления. Вы не потеряете его, потому что для хранения в корпусе есть специальный отсек. Фоторамка поддерживает воспроизведение фотофайлов с одновременным музыкальным сопровождением и просмотр видео в формате HD.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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