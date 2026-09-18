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Штатив Joby TelePod Mobile Black-Grey JB01550-BWW купить с доставкой в Москве
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Штатив Joby TelePod Mobile Black-Grey JB01550-BWW

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Штатив Joby TelePod Mobile Black-Grey JB01550-BWW - фото 1
Штатив Joby TelePod Mobile Black-Grey JB01550-BWW - фото 2
Штатив Joby TelePod Mobile Black-Grey JB01550-BWW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
  • Штатив Joby TelePod Mobile Black-Grey JB01550-BWW - фото 1
  • Штатив Joby TelePod Mobile Black-Grey JB01550-BWW - фото 2
  • Штатив Joby TelePod Mobile Black-Grey JB01550-BWW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291987
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Штативы
Размеры в упаковке, см
25х6х6
Вес, г.
300

Описание товара Штатив Joby TelePod Mobile Black-Grey JB01550-BWW

Универсальное телескопическое устройство Joby TelePod Mobile позволит зафиксировать Ваш смартфон, даст возможность снимать с предпочтительного ракурса под нужным углом. Идеально подходит для видеоблогов, селфи и многого другого! Делайте снимки на расстоянии с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления Bluetooth Impulse. Работает с несколькими креплениями Joby, включая GripTight ONE, GoPro Mount, Flash mount или любое устройство 1/4-20 весом до 325 г.

Отзывы о товаре Штатив Joby TelePod Mobile Black-Grey JB01550-BWW




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Штативы
Описание
Универсальное телескопическое устройство Joby TelePod Mobile позволит зафиксировать Ваш смартфон, даст возможность снимать с предпочтительного ракурса под нужным углом. Идеально подходит для видеоблогов, селфи и многого другого! Делайте снимки на расстоянии с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления Bluetooth Impulse. Работает с несколькими креплениями Joby, включая GripTight ONE, GoPro Mount, Flash mount или любое устройство 1/4-20 весом до 325 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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