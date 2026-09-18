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Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon купить с доставкой в Москве
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Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon

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Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon - фото 1
Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon - фото 2
Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon - фото 3
Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon - фото 4
Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon - фото 5
Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
150
  • Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon - фото 1
  • Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon - фото 2
  • Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon - фото 3
  • Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon - фото 4
  • Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon - фото 5
  • Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291983
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х20
Вес, кг.
1

Описание товара Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon

Штатив Befree Advanced Carbon от Manfrotto с карбоновыми ногами показывает лучшую в своем классе устойчивость и жесткость – и весит при этом всего 1,25 кг. Теперь длительные прогулки за неповторимыми кадрами – это скорее удовольствие, нежели испытание. Как и алюминиевая версия, штатив комплектуется шаровой головой Manfrotto 494. Штатив Befree Advanced Carbon снабжен цанговыми фиксаторами ног M-lock, разработанными в Manfrotto и сочетающими в себе компактные размеры и оперативность в использовании – штатив с такими фиксаторами можно быстро убрать в рюкзак и так же быстро достать, увидев живописный пейзаж. Есть и эргономичные фиксаторы угла наклона ног, которые позволяют каждой ноге независимо отклоняться на один из трех углов. Фиксаторами удобно управлять как левой, так и правой рукой. Легкая и прочная крестовина снабжена разъемом Easy Link по аналогии с профессиональными сериями Manfrotto 190 и 055, позволяя фотографу установить на штатив дополнительный источник света или отражатель и сделать кадры, которые раньше были возможны только при помощи штатива с большим количеством аксессуаров и доработок. Также штатив комплектуется новой площадкой 200PL-PRO, которая совместима с двумя наиболее распространенными в мире стандартами крепления к голове: Manfrotto RC2 и Arca-swiss.

Отзывы о товаре Штатив Manfrotto Befree Advanced MKBFRTC4-BH Carbon




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Сменная площадка
да
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
8
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
150
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив Befree Advanced Carbon от Manfrotto с карбоновыми ногами показывает лучшую в своем классе устойчивость и жесткость – и весит при этом всего 1,25 кг. Теперь длительные прогулки за неповторимыми кадрами – это скорее удовольствие, нежели испытание. Как и алюминиевая версия, штатив комплектуется шаровой головой Manfrotto 494. Штатив Befree Advanced Carbon снабжен цанговыми фиксаторами ног M-lock, разработанными в Manfrotto и сочетающими в себе компактные размеры и оперативность в использовании – штатив с такими фиксаторами можно быстро убрать в рюкзак и так же быстро достать, увидев живописный пейзаж. Есть и эргономичные фиксаторы угла наклона ног, которые позволяют каждой ноге независимо отклоняться на один из трех углов. Фиксаторами удобно управлять как левой, так и правой рукой. Легкая и прочная крестовина снабжена разъемом Easy Link по аналогии с профессиональными сериями Manfrotto 190 и 055, позволяя фотографу установить на штатив дополнительный источник света или отражатель и сделать кадры, которые раньше были возможны только при помощи штатива с большим количеством аксессуаров и доработок. Также штатив комплектуется новой площадкой 200PL-PRO, которая совместима с двумя наиболее распространенными в мире стандартами крепления к голове: Manfrotto RC2 и Arca-swiss.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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