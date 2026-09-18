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Осветительный блок Микромед HL-150 купить с доставкой в Москве
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Осветительный блок Микромед HL-150

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Осветительный блок Микромед HL-150 - фото 1
Осветительный блок Микромед HL-150 - фото 2
Осветительный блок Микромед HL-150 - фото 3
Осветительный блок Микромед HL-150 - фото 4
Осветительный блок Микромед HL-150 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветительный блок
  • Осветительный блок Микромед HL-150 - фото 1
  • Осветительный блок Микромед HL-150 - фото 2
  • Осветительный блок Микромед HL-150 - фото 3
  • Осветительный блок Микромед HL-150 - фото 4
  • Осветительный блок Микромед HL-150 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 290674
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Осветительный блок
Размеры в упаковке, см
34х25х19
Вес, кг.
3.4

Описание товара Осветительный блок Микромед HL-150

Осветительный блок Микромед HL-150 служит источником света для подсветки предметного стола стерео-микроскопа через волоконно-оптические жгуты. Осветительный блок состоит из корпуса с кожухом, в котором находятся понижающий трансформатор, корпус с лампой накаливания (150 Вт, напряжением 24 В) и теплофильтром, а также электронный блок управления мощностью излучения лампы накаливания и вентилятор.

Отзывы о товаре Осветительный блок Микромед HL-150




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Осветительный блок
Описание
Осветительный блок Микромед HL-150 служит источником света для подсветки предметного стола стерео-микроскопа через волоконно-оптические жгуты. Осветительный блок состоит из корпуса с кожухом, в котором находятся понижающий трансформатор, корпус с лампой накаливания (150 Вт, напряжением 24 В) и теплофильтром, а также электронный блок управления мощностью излучения лампы накаливания и вентилятор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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