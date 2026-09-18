Тонер-картридж OKI C823 желтый (7K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 286846
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х10
Вес, г.
700
Описание товара Тонер-картридж OKI C823 желтый (7K)
Основной принцип OKI Group — предоставлять продукты и решения, созданные специально для клиента путем консультативного и инновационного подхода к обслуживанию, дизайну, производству и внедрению.
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Основной принцип OKI Group — предоставлять продукты и решения, созданные специально для клиента путем консультативного и инновационного подхода к обслуживанию, дизайну, производству и внедрению.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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