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Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M4 купить с доставкой в Москве
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Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M4

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Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M4 - фото 1
Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штанга
Минимальная высота, см
56.5
  • Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M4 - фото 1
  • Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M4 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285107
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штанга
Минимальная высота, см
56.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х3х3
Вес, г.
700

Описание товара Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M4

Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M4– гибкая штанга для установки и позиционирования студийного оборудования, в том числе осветительного. Штанга помогает быстро и точно найти нужное положение закрепленного на ней прибора или устройства и сохраняет форму после изгибания. Ресурс по изгибу неограничен. На концах штанги находятся латунные шпиготы 5/8 с винтами 1/4.

Отзывы о товаре Штанга гибкая Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M4




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штанга
Минимальная высота, см
56.5
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes FlexArm FA50-M4M4– гибкая штанга для установки и позиционирования студийного оборудования, в том числе осветительного. Штанга помогает быстро и точно найти нужное положение закрепленного на ней прибора или устройства и сохраняет форму после изгибания. Ресурс по изгибу неограничен. На концах штанги находятся латунные шпиготы 5/8 с винтами 1/4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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