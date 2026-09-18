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Штатив напольный для Луп-ламп Veber 8608D V3 купить с доставкой в Москве
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Штатив напольный для Луп-ламп Veber 8608D V3

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Штатив напольный для Луп-ламп Veber 8608D V3 - фото 1
Штатив напольный для Луп-ламп Veber 8608D V3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штанга
Минимальная высота, см
72
  • Штатив напольный для Луп-ламп Veber 8608D V3 - фото 1
  • Штатив напольный для Луп-ламп Veber 8608D V3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 285106
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Штанга
Минимальная высота, см
72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х17
Вес, кг.
7.6

Описание товара Штатив напольный для Луп-ламп Veber 8608D V3

Напольный штатив предназначен для установки луп ламп Veber с подсветкой (8608D LED Bi-color, 8608D 5D, 8608D 3D/5D, 8608D ). В основании штатива находится 6 вращающихся роликов со стопорами, которые позволяют легко перемещать штатив по полу помещения. Основание массивное (вес около 7 кг) — поэтому, можно быть уверенным, что лампа не перевесит и не упадёт даже в самых крайних позициях. Штатив позволяет быстро направить и зафиксировать любое положение осветителя относительно рабочей зоны.

Отзывы о товаре Штатив напольный для Луп-ламп Veber 8608D V3




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Штанга
Минимальная высота, см
72
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный штатив предназначен для установки луп ламп Veber с подсветкой (8608D LED Bi-color, 8608D 5D, 8608D 3D/5D, 8608D ). В основании штатива находится 6 вращающихся роликов со стопорами, которые позволяют легко перемещать штатив по полу помещения. Основание массивное (вес около 7 кг) — поэтому, можно быть уверенным, что лампа не перевесит и не упадёт даже в самых крайних позициях. Штатив позволяет быстро направить и зафиксировать любое положение осветителя относительно рабочей зоны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив напольный для Луп-ламп Veber 8608D V3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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