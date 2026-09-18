Штатив напольный для Луп-ламп Veber 8608D V3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штанга
Минимальная высота, см
72
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 285106
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штанга
Минимальная высота, см
72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х17
Вес, кг.
7.6
Описание товара Штатив напольный для Луп-ламп Veber 8608D V3
Напольный штатив предназначен для установки луп ламп Veber с подсветкой (8608D LED Bi-color, 8608D 5D, 8608D 3D/5D, 8608D ). В основании штатива находится 6 вращающихся роликов со стопорами, которые позволяют легко перемещать штатив по полу помещения. Основание массивное (вес около 7 кг) — поэтому, можно быть уверенным, что лампа не перевесит и не упадёт даже в самых крайних позициях. Штатив позволяет быстро направить и зафиксировать любое положение осветителя относительно рабочей зоны.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Напольный штатив предназначен для установки луп ламп Veber с подсветкой (8608D LED Bi-color, 8608D 5D, 8608D 3D/5D, 8608D ). В основании штатива находится 6 вращающихся роликов со стопорами, которые позволяют легко перемещать штатив по полу помещения. Основание массивное (вес около 7 кг) — поэтому, можно быть уверенным, что лампа не перевесит и не упадёт даже в самых крайних позициях. Штатив позволяет быстро направить и зафиксировать любое положение осветителя относительно рабочей зоны.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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