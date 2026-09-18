Светофильтр Kenko UV 351541 для DJI Osmo Pocket
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 284335
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светофильтр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Светофильтр Kenko UV 351541 для DJI Osmo Pocket
Светофильтр Kenko Advanced Filter UV разработан специально для DJI Osmo Pocket для физической защиты линзы камеры и отсекания вредного ультрафиолетового излучения. Ультрафиолет отсекается за счет оптического стекла фильтра, а специальное просветление сочетает антибликовые свойства с повышенной стойкостью к влаге и загрязнениям. Крепится Kenko Advanced Filter UV с помощью магнитного соединения, а сама его оправа очень тонкая, поэтому его использование не вызовет виньетирования. Рекомендуется для блогеров и создателей фото/видео контента, для которых критично качество материала.
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Светофильтр Kenko Advanced Filter UV разработан специально для DJI Osmo Pocket для физической защиты линзы камеры и отсекания вредного ультрафиолетового излучения. Ультрафиолет отсекается за счет оптического стекла фильтра, а специальное просветление сочетает антибликовые свойства с повышенной стойкостью к влаге и загрязнениям. Крепится Kenko Advanced Filter UV с помощью магнитного соединения, а сама его оправа очень тонкая, поэтому его использование не вызовет виньетирования. Рекомендуется для блогеров и создателей фото/видео контента, для которых критично качество материала.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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