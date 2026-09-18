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Светофильтр Kenko IRND8 351543 для DJI Osmo Pocket купить с доставкой в Москве
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Светофильтр Kenko IRND8 351543 для DJI Osmo Pocket

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Светофильтр Kenko IRND8 351543 для DJI Osmo Pocket - фото 1
Светофильтр Kenko IRND8 351543 для DJI Osmo Pocket - фото 2
Светофильтр Kenko IRND8 351543 для DJI Osmo Pocket - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтр
  • Светофильтр Kenko IRND8 351543 для DJI Osmo Pocket - фото 1
  • Светофильтр Kenko IRND8 351543 для DJI Osmo Pocket - фото 2
  • Светофильтр Kenko IRND8 351543 для DJI Osmo Pocket - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 284333
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Характеристики

Бренд
Kenko
Тип товара
Светофильтр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Светофильтр Kenko IRND8 351543 для DJI Osmo Pocket

Kenko Advanced Filter IRND8 разработан специально для камеры DJI Osmo Pocket для достижения смазывания движения и управления экспозицией в различных световых условиях. Фильтр IRND8 обеспечивает снижение светового потока на 3 ступени экспозиции.Фильтр Kenko IRND8 не искажает цветовой баланс благодаря технологии Kenko ACCU-ND, которая равномерно отсекает свет даже на участке инфракрасного спектра, а специальное просветление сочетает антибликовые свойства с повышенной стойкостью к влаге и загрязнениям. Крепится фильтр с помощью магнитного соединения, а сама его оправа очень тонкая, поэтому его использование не вызовет виньетирования. Рекомендуется для блогеров и создателей фото/видео контента, для которых критично качество материала.

Отзывы о товаре Светофильтр Kenko IRND8 351543 для DJI Osmo Pocket




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Характеристики
Бренд
Kenko
Тип товара
Светофильтр
Страна производитель
Китай
Описание
Kenko Advanced Filter IRND8 разработан специально для камеры DJI Osmo Pocket для достижения смазывания движения и управления экспозицией в различных световых условиях. Фильтр IRND8 обеспечивает снижение светового потока на 3 ступени экспозиции.Фильтр Kenko IRND8 не искажает цветовой баланс благодаря технологии Kenko ACCU-ND, которая равномерно отсекает свет даже на участке инфракрасного спектра, а специальное просветление сочетает антибликовые свойства с повышенной стойкостью к влаге и загрязнениям. Крепится фильтр с помощью магнитного соединения, а сама его оправа очень тонкая, поэтому его использование не вызовет виньетирования. Рекомендуется для блогеров и создателей фото/видео контента, для которых критично качество материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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