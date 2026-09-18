Пирамидка Биплант Зайкина горка Мега 15003
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Характеристики
Тип товара
Игрушка развивающая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%1 080 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 282849
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушка развивающая
Комплектация
сборная пирамидка, шарики, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
для девочек, для мальчиков
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х17х17
Вес, г.
550
Описание товара Пирамидка Биплант Зайкина горка Мега 15003
Эта игрушка непременно придется по душе самым маленьким деткам. Яркая горка состоит из 8 блоков разных цветов. Их можно установить в любом порядке, но снизу обязательно должен оказаться синий блок — он считается основанием и не имеет отверстий. После того, как горка собрана, по ней запускается шарик. Особая конструкция блоков такова, что шарик всегда катится по спирали до тех пор, пока не попадет в отверстие и не спустится на следующий блок. Можно крутить блоки вокруг своей оси, чтобы отверстия на разных уровнях были дальше друг от друга — в таком случае шарик будет катиться по пирамидке еще дольше.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игрушка развивающая
Комплектация
сборная пирамидка, шарики, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
1
Пол
для девочек, для мальчиков
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Эта игрушка непременно придется по душе самым маленьким деткам. Яркая горка состоит из 8 блоков разных цветов. Их можно установить в любом порядке, но снизу обязательно должен оказаться синий блок — он считается основанием и не имеет отверстий. После того, как горка собрана, по ней запускается шарик. Особая конструкция блоков такова, что шарик всегда катится по спирали до тех пор, пока не попадет в отверстие и не спустится на следующий блок. Можно крутить блоки вокруг своей оси, чтобы отверстия на разных уровнях были дальше друг от друга — в таком случае шарик будет катиться по пирамидке еще дольше.
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