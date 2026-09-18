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Аккумулятор GB-BP 190 купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор GB-BP 190

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Аккумулятор GB-BP 190
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы
Модель аккумулятора
GB-BP 190
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 281400
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Аккумуляторы
Модель аккумулятора
GB-BP 190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х11
Вес, г.
200

Описание товара Аккумулятор GB-BP 190

Литий-ионный аккумулятор высокой емкости с креплением V-Mount предназначен для профессиональных видеокамер, осветительных приборов, мониторов и другого оборудования с соответствующим типом крепления. Емкость 13 000 мАч (192.4 Втч).

Отзывы о товаре Аккумулятор GB-BP 190




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Аккумуляторы
Модель аккумулятора
GB-BP 190
Страна производитель
Китай
Описание
Литий-ионный аккумулятор высокой емкости с креплением V-Mount предназначен для профессиональных видеокамер, осветительных приборов, мониторов и другого оборудования с соответствующим типом крепления. Емкость 13 000 мАч (192.4 Втч).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор GB-BP 190 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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