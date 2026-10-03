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Решетка-гриль Grinda Barbecue 424732 340x260 мм купить с доставкой в Москве
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Решетка-гриль Grinda Barbecue 424732 340x260 мм

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Решетка-гриль Grinda Barbecue 424732 340x260 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Решетка для барбекю
Материал
нержавеющая сталь, древесина
Материал ручки
нержавеющая сталь
Габариты, мм
340x260 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 281033
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Решетка-гриль Grinda Barbecue 424732 340x260 мм
910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Решетка для барбекю
Материал
нержавеющая сталь, древесина
Материал ручки
нержавеющая сталь
Габариты, мм
340x260 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
66х37х6
Вес, г.
740

Описание товара Решетка-гриль Grinda Barbecue 424732 340x260 мм

Решётка-гриль объемная GRINDA Barbecue, 340х260 мм, нержавеющая сталь 424732 предназначена для приготовления овощей и мяса на мангале. Изготовлена из нержавеющей стали, которая обеспечивает длительный срок эксплуатации. Деревянная ручка защищает руки от ожогов. Решетка имеет фиксатор, который защищает от случайного открытия.

Отзывы о товаре Решетка-гриль Grinda Barbecue 424732 340x260 мм




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Решетка для барбекю
Материал
нержавеющая сталь, древесина
Материал ручки
нержавеющая сталь
Габариты, мм
340x260 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Решётка-гриль объемная GRINDA Barbecue, 340х260 мм, нержавеющая сталь 424732 предназначена для приготовления овощей и мяса на мангале. Изготовлена из нержавеющей стали, которая обеспечивает длительный срок эксплуатации. Деревянная ручка защищает руки от ожогов. Решетка имеет фиксатор, который защищает от случайного открытия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Решетка-гриль Grinda Barbecue 424732 340x260 мм - по цене 910 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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