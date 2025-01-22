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Характеристики
Тип товара
Тонометр
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 280742
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Описание товара Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro
Прибор создан специально для врачей. Pro – это особая расширенная комплектация. Продуманный до мелочей дизайн и содержимое набора выполненыМеханический тонометр CS Medica CS-109 Pro — профессиональный измеритель артериального давления для практикующих врачей. Механический измеритель давления требует непосредственного участия человека на всех этапах процесса измерения. Результаты измерения напрямую зависят от профессионализма и опыта измеряющего. Именно поэтому механические тонометры используются преимущественно медицинскими работниками. в единой цветовой гамме – качественное исполнение подчеркивает статус владельца.
Отзывы о товаре Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro
Источник: Яндекс Маркет
Шифо Х.
Достоинства:
Комментарий:
брала подарк папе понравился
Источник: Яндекс Маркет
Руслан Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Мог бы и 6⭐ поставить за качество. Самая малая манжета на ребёнка от 3-4 лет, что мне подходит . Купил за 5000 , хотя сперва хотел Riester Bebiphon ( 8500 ). Думаю это хорошая альтернатива
Источник: Яндекс Маркет
Сергей К.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, удобный тонометр, все сделано качественно, работает без нареканий. Из минусов: достаточно большая сумка.
Прибор создан специально для врачей. Pro – это особая расширенная комплектация. Продуманный до мелочей дизайн и содержимое набора выполненыМеханический тонометр CS Medica CS-109 Pro — профессиональный измеритель артериального давления для практикующих врачей. Механический измеритель давления требует непосредственного участия человека на всех этапах процесса измерения. Результаты измерения напрямую зависят от профессионализма и опыта измеряющего. Именно поэтому механические тонометры используются преимущественно медицинскими работниками. в единой цветовой гамме – качественное исполнение подчеркивает статус владельца.
Комментарий:
Мог бы и 6⭐ поставить за качество. Самая малая манжета на ребёнка от 3-4 лет, что мне подходит . Купил за 5000 , хотя сперва хотел Riester Bebiphon ( 8500 ). Думаю это хорошая альтернатива
Источник: Яндекс Маркет
Сергей К.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, удобный тонометр, все сделано качественно, работает без нареканий. Из минусов: достаточно большая сумка.
Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонометр механический CS Medica CS-109 Pro
Достоинства:
Комментарий:
брала подарк папе понравился
Достоинства:
Комментарий:
Мог бы и 6⭐ поставить за качество. Самая малая манжета на ребёнка от 3-4 лет, что мне подходит . Купил за 5000 , хотя сперва хотел Riester Bebiphon ( 8500 ). Думаю это хорошая альтернатива
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, удобный тонометр, все сделано качественно, работает без нареканий. Из минусов: достаточно большая сумка.