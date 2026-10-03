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Тестер напряжения Зубр Мастер 45235 купить с доставкой в Москве
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Тестер напряжения Зубр Мастер 45235

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Тестер напряжения Зубр Мастер 45235 - фото 1
Тестер напряжения Зубр Мастер 45235 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тестер
  • Тестер напряжения Зубр Мастер 45235 - фото 1
  • Тестер напряжения Зубр Мастер 45235 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280714
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тестер напряжения Зубр Мастер 45235
360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тестер
Напр. переменного тока, В
250
Сопротивление, МОм
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х2
Вес, г.
37

Описание товара Тестер напряжения Зубр Мастер 45235

Тестер ЗУБР — надежный и компактный инструмент для проверки электрических цепей. Обладая весом всего 0,04 кг, он удобен для переноски и использования в любых условиях. Устройство рассчитано на работу с переменным током напряжением до 250 В, что делает его универсальным прибором для большинства бытовых и профессиональных нужд. Бренд ЗУБР славится своим качеством и надежностью, поэтому тестер гарантирует высокую точность и долговечность. Этот инструмент станет незаменимым помощником для электриков и любителей делать ремонт своими руками.

Отзывы о товаре Тестер напряжения Зубр Мастер 45235




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тестер
Напр. переменного тока, В
250
Сопротивление, МОм
50
Страна производитель
Китай
Описание
Тестер ЗУБР — надежный и компактный инструмент для проверки электрических цепей. Обладая весом всего 0,04 кг, он удобен для переноски и использования в любых условиях. Устройство рассчитано на работу с переменным током напряжением до 250 В, что делает его универсальным прибором для большинства бытовых и профессиональных нужд. Бренд ЗУБР славится своим качеством и надежностью, поэтому тестер гарантирует высокую точность и долговечность. Этот инструмент станет незаменимым помощником для электриков и любителей делать ремонт своими руками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тестер напряжения Зубр Мастер 45235 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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