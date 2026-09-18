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Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022 купить с доставкой в Москве
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Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022

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Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022 - фото 1
Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022 - фото 2
Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022 - фото 3
Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022 - фото 4
Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022 - фото 5
Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022 - фото 6
Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
  • Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022 - фото 1
  • Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022 - фото 2
  • Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022 - фото 3
  • Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022 - фото 4
  • Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022 - фото 5
  • Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022 - фото 6
  • Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 279311
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Тепловая пушка
Расход воздуха
700
Мощность при обогреве
30
Наличие сетевой вилки
Да
Уровень шума
41
Топливо
Пропан/бутан
Расход воздуха (min)
700
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
70
Ширина, см
37
Высота, см
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х33
Вес, кг.
6.8

Описание товара Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022

Газовая тепловая пушка PATRIOT GS 30 633445022 обеспечивает быстрый обогрев помещения площадью до 300 кв.м. Данное устройство работает на газе пропан/бутан. Для удобства транспортировки пушка оснащена ручкой. Решетка на сопле предотвращает попадание внутрь пушки посторонних предметов.



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Отзывы о товаре Пушка тепловая Patriot GS 30 633445022




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Тепловая пушка
Расход воздуха
700
Мощность при обогреве
30
Наличие сетевой вилки
Да
Уровень шума
41
Топливо
Пропан/бутан
Расход воздуха (min)
700
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
70
Развернуть
Ширина, см
37
Высота, см
48
Страна производитель
Китай
Описание
Газовая тепловая пушка PATRIOT GS 30 633445022 обеспечивает быстрый обогрев помещения площадью до 300 кв.м. Данное устройство работает на газе пропан/бутан. Для удобства транспортировки пушка оснащена ручкой. Решетка на сопле предотвращает попадание внутрь пушки посторонних предметов.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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