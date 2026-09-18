Пылесос строительный Makita VC3012L
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 277991
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
59.5
Мощность, Вт
1500
Объем бака
30
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х60х40
Вес, кг.
11
Описание товара Пылесос строительный Makita VC3012L
Для сухой и влажной уборки. Идеально подходит для работы с электроинструментами мощностью до 2400 Вт. Функция автоматического запуска при работе с инструментами. Моющийся флисовый фильтр. Система очистки фильтра позволяет работать без мешка.
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Теги товара: мощные
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Бренд
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
59.5
Мощность, Вт
1500
Объем бака
30
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Для сухой и влажной уборки. Идеально подходит для работы с электроинструментами мощностью до 2400 Вт. Функция автоматического запуска при работе с инструментами. Моющийся флисовый фильтр. Система очистки фильтра позволяет работать без мешка.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие
Теги товара: мощные
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