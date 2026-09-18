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Пылесос строительный Makita VC3012L купить с доставкой в Москве
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Пылесос строительный Makita VC3012L

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Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 1
Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 2
Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 3
Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 4
Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 5
Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 6
Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 7
Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный пылесос
  • Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 1
  • Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 2
  • Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 3
  • Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 4
  • Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 5
  • Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 6
  • Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 7
  • Пылесос строительный Makita VC3012L - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 277991
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
59.5
Мощность, Вт
1500
Объем бака
30
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х60х40
Вес, кг.
11

Описание товара Пылесос строительный Makita VC3012L

Для сухой и влажной уборки. Идеально подходит для работы с электроинструментами мощностью до 2400 Вт. Функция автоматического запуска при работе с инструментами. Моющийся флисовый фильтр. Система очистки фильтра позволяет работать без мешка.



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Теги товара: мощные

Отзывы о товаре Пылесос строительный Makita VC3012L




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Строительный пылесос
Высота, см
59.5
Мощность, Вт
1500
Объем бака
30
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Описание
Для сухой и влажной уборки. Идеально подходит для работы с электроинструментами мощностью до 2400 Вт. Функция автоматического запуска при работе с инструментами. Моющийся флисовый фильтр. Система очистки фильтра позволяет работать без мешка.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, с влажной уборкой, маленькие


Теги товара: мощные
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Доставка
Отзывы


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