Top.Mail.Ru
Набор инструментов Sata 09014A купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор инструментов Sata 09014A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор инструментов Sata 09014A - фото 1
Набор инструментов Sata 09014A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Sata 09014A - фото 1
  • Набор инструментов Sata 09014A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275987
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sata
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
33х23х15
Вес, кг.
4.03

Описание товара Набор инструментов Sata 09014A

Состав: Набор удлиненных шестигранников 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм, Головки 6 г 1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, Глубокие головки 1/4: 8, 9, 10, 12 мм, Рукоятки-трещотки реверсивные 1/4, 1/2, 3/8, Удлинитель 1/4 50 мм, Держатель для бит магнитный 1/4, Адаптер для битов 1/4, Шарниры карданные 1/4, 3/8, 1/2, Головки 6 гр. 3/8: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19мм, Глубокие головки 6 гр. 3/8: 13, 14, 15, 17 мм, Головки Е-формы 3/8: Е8, Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Удлинители 3/8 75мм, 150мм, Адаптеры 3/8F x 1/4M, и 3/8F X 1/2M, Свечные головки 16, 21мм 3/8, Головки 6 гр. 1/2: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, Удлинители 1/2: 125мм, 250мм, Насадки 3/8: Шлиц 4, 5.5мм, PH #1, #2, Pz#1, #2, TORХ Т20, Т30, Т40, 45, Т50, Т55, Т60 HEX 3, 4, 5, 6мм, Ключи комбинированные 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 мм, Тестер автомобильный, Съемник фильтра 63-102 мм, Отвертки шлицевая 6 мм х 150 мм, крестовая PH # 2 х 100 мм, Набор бит 1/4 — 18 шт.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Sata 09014A




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Sata
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Состав: Набор удлиненных шестигранников 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм, Головки 6 г 1/4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, Глубокие головки 1/4: 8, 9, 10, 12 мм, Рукоятки-трещотки реверсивные 1/4, 1/2, 3/8, Удлинитель 1/4 50 мм, Держатель для бит магнитный 1/4, Адаптер для битов 1/4, Шарниры карданные 1/4, 3/8, 1/2, Головки 6 гр. 3/8: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19мм, Глубокие головки 6 гр. 3/8: 13, 14, 15, 17 мм, Головки Е-формы 3/8: Е8, Е10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Удлинители 3/8 75мм, 150мм, Адаптеры 3/8F x 1/4M, и 3/8F X 1/2M, Свечные головки 16, 21мм 3/8, Головки 6 гр. 1/2: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, Удлинители 1/2: 125мм, 250мм, Насадки 3/8: Шлиц 4, 5.5мм, PH #1, #2, Pz#1, #2, TORХ Т20, Т30, Т40, 45, Т50, Т55, Т60 HEX 3, 4, 5, 6мм, Ключи комбинированные 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 мм, Тестер автомобильный, Съемник фильтра 63-102 мм, Отвертки шлицевая 6 мм х 150 мм, крестовая PH # 2 х 100 мм, Набор бит 1/4 — 18 шт.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Sata 09014A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...