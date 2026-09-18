Набор инструментов Ombra OMT150S
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Ombra OMT150S
Комплектация: 1/4 головки торцевые x 9, 1/4 головки торцевые длинные x 7, рукоятка с трещоткой 1/4 x 1, шарнир карданный 1/4 x 1, вороток шарнирный 1/4 x 1, 1/4 удлинитель гибкий x 1, 1/4 удлинитель x 1, переходник 1/4 x 1, отверточная рукоятка 1/4 x 1, переходник 1/4(m) x 1/4(m) x 1, 1/4 биты x 30, 3/8 головки торцевые x 14, 3/8 головки торцевые длинные x 11, 3/8 головки свечные x 2, рукоятка с трещоткой 3/8 x 1, карданный шарнир 3/8 x 1, вороток т-образный 3/8 x 1, удлинители 3/8 x 2, переходник 3/8(f) x 1/4(m) x 1, переходник 3/8(m) x 1/2(f) x 1, 1/2 головки торцевые x 12, головка торцевая свечная 1/2 x 1, рукоятка с трещоткой реверсивная 1/2 x 1, шарнир карданный 1/2 x 1, удлинитель 1/2 x 2, переходник 5/16(f) x 1/2(m) x 1, 5/16 биты x 12, комбинированный гаечный ключ x 12, ключ торцевой x 9, пассатижи x 1, бокорез x 1, молоток x 1, ножницы x 1, переставные клещи x 1, отвертка x 4, магнитная телескопическая ручка x 1, телескопическое зеркальце на шарнире x 1.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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