Top.Mail.Ru
Набор инструментов Ombra OMT131S купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор инструментов Ombra OMT131S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 1
Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 2
Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 3
Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 4
Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 5
Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 6
Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 7
Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 8
Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 1
  • Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 2
  • Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 3
  • Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 4
  • Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 5
  • Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 6
  • Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 7
  • Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 8
  • Набор инструментов Ombra OMT131S - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275954
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ombra
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
53х41х10
Вес, кг.
11

Описание товара Набор инструментов Ombra OMT131S

Комплектация: 1/4 головки торцевые x 9, 1/4 головки торцевые длинные x 7, 1/4 головки торцевые torx x 5, удлинитель 1/4 x 1, 1/4 удлинитель гибкий x 1, шарнир карданный 1/4 x 1, 3/8 головки торцевые x 7, 3/8 головки торцевые длинные x 3, 3/8 головки торцевые torx x 6, рукоятка с трещоткой 3/8 x 1, рукоятка с трещоткой 1/4 x 1, 3/8 удлинители x 2, карданный шарнир 3/8 x 1, 1/2 головки торцевые x 7, 1/2 головки торцевые длинные x 3, 1/2 головки торцевые torx x 3, 1/2 головки торцевые свечные x 2, рукоятка с трещоткой реверсивная 1/2 x 1, удлинитель 1/2 x 1, шарнир карданный 1/2 x 1, переходник x 1, вороток т-образный 1/4 x 1, переходник под биты 1/4 x 1, адаптер 3/8 — 1/2 x 1, вставки x 31, ключ комбинированный x 12, ключ торцевой шестигранный x 10, ключ разводной x 1, отверточная рукоятка 1/4 x 1, отвертка PH2 x 100 мм x 1, отвертка шлицевая 5.5 х 100 мм x 1, отвертка индикаторная x 1, нож x 1, пассатижи x 1, длинногубцы x 1, молоток x 1, ножницы x 1, рукоятка x 1.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Ombra OMT131S




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ombra
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Комплектация: 1/4 головки торцевые x 9, 1/4 головки торцевые длинные x 7, 1/4 головки торцевые torx x 5, удлинитель 1/4 x 1, 1/4 удлинитель гибкий x 1, шарнир карданный 1/4 x 1, 3/8 головки торцевые x 7, 3/8 головки торцевые длинные x 3, 3/8 головки торцевые torx x 6, рукоятка с трещоткой 3/8 x 1, рукоятка с трещоткой 1/4 x 1, 3/8 удлинители x 2, карданный шарнир 3/8 x 1, 1/2 головки торцевые x 7, 1/2 головки торцевые длинные x 3, 1/2 головки торцевые torx x 3, 1/2 головки торцевые свечные x 2, рукоятка с трещоткой реверсивная 1/2 x 1, удлинитель 1/2 x 1, шарнир карданный 1/2 x 1, переходник x 1, вороток т-образный 1/4 x 1, переходник под биты 1/4 x 1, адаптер 3/8 — 1/2 x 1, вставки x 31, ключ комбинированный x 12, ключ торцевой шестигранный x 10, ключ разводной x 1, отверточная рукоятка 1/4 x 1, отвертка PH2 x 100 мм x 1, отвертка шлицевая 5.5 х 100 мм x 1, отвертка индикаторная x 1, нож x 1, пассатижи x 1, длинногубцы x 1, молоток x 1, ножницы x 1, рукоятка x 1.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Ombra OMT131S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...