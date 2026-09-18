Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гидромассажная ванночка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 275686
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гидромассажная ванночка
Ароматерапия
Да
Вибромассаж
Да
Инфракрасный излучатель
Да
Мощность, Вт
80
Подогрев воды
да
Пузырьковый массаж
Да
Цвет
белый, фиолетовый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х19
Вес, кг.
2.75
Описание товара Ванна гидромассажная Vitek VT-1799 VT White
Отложите все и побалуйте себя спа-процедурами! С массажной ванночкой для ног вы можете сделать это у себя дома. Выберите нужный режим работы, включите подогрев дна, отключите телефон и наслаждайтесь процессом.
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Бренд
Тип товара
Гидромассажная ванночка
Ароматерапия
Да
Вибромассаж
Да
Инфракрасный излучатель
Да
Мощность, Вт
80
Подогрев воды
да
Пузырьковый массаж
Да
Цвет
белый, фиолетовый
Страна производитель
Китай
Отложите все и побалуйте себя спа-процедурами! С массажной ванночкой для ног вы можете сделать это у себя дома. Выберите нужный режим работы, включите подогрев дна, отключите телефон и наслаждайтесь процессом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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