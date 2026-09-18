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Гидромассажер Beurer FB30 купить с доставкой в Москве
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Гидромассажер Beurer FB30

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Гидромассажер Beurer FB30 - фото 1
Гидромассажер Beurer FB30 - фото 2
Гидромассажер Beurer FB30 - фото 3
Гидромассажер Beurer FB30 - фото 4
Гидромассажер Beurer FB30 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ванна гидромассажная
  • Гидромассажер Beurer FB30 - фото 1
  • Гидромассажер Beurer FB30 - фото 2
  • Гидромассажер Beurer FB30 - фото 3
  • Гидромассажер Beurer FB30 - фото 4
  • Гидромассажер Beurer FB30 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275532
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Ванна гидромассажная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х35х17
Вес, кг.
4.8

Описание товара Гидромассажер Beurer FB30

Усталость в ногах, головная боль, нервозность и бессонница – выход есть! Это немецкие гидромассажные ванны для ног Beurer, которые за считанные минуты смогут улучшить ваше самочувствие. Такой гидромассаж ног оптимизирует кровообращение, снимает усталость, отеки и нормализирует общий тонус мышц. При выборе ванночки Beurer следует знать, что бренд предлагает обычные и комбинированные модели. В первом варианте гидромассаж осуществляется с помощью воздушно-водяных струй, форсунки которых расположены в бортиках ванной, что очень удобно для ежедневного применения. Комбинированные ванночки для ног Beurer обеспечивают массаж тела за счет воздушно-пузырьковых, а также воздушно-водяных потоков. При этом задействованы как гидромассажные, так и аэромассажные форсунки – отличное решение, чтобы получить максимальный релакс. Для большего удобства гидромассажные ванны Beurer имеют несколько режимов интенсивности, регулировку температуры воды и инфракрасный нагрев. Во многих моделях предусмотрен точечный массаж подошв за счет наличия специальной поверхности в виде выступающих штырьков на днище, что расширяет возможности эксплуатации. Решив купить ванночки для гидромассажа ног Beurer, вы сможете с пользой для здоровья отдохнуть и расслабиться после рабочего дня, получив мощный заряд позитива.

Отзывы о товаре Гидромассажер Beurer FB30




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Ванна гидромассажная
Страна производитель
Китай
Описание
Усталость в ногах, головная боль, нервозность и бессонница – выход есть! Это немецкие гидромассажные ванны для ног Beurer, которые за считанные минуты смогут улучшить ваше самочувствие. Такой гидромассаж ног оптимизирует кровообращение, снимает усталость, отеки и нормализирует общий тонус мышц. При выборе ванночки Beurer следует знать, что бренд предлагает обычные и комбинированные модели. В первом варианте гидромассаж осуществляется с помощью воздушно-водяных струй, форсунки которых расположены в бортиках ванной, что очень удобно для ежедневного применения. Комбинированные ванночки для ног Beurer обеспечивают массаж тела за счет воздушно-пузырьковых, а также воздушно-водяных потоков. При этом задействованы как гидромассажные, так и аэромассажные форсунки – отличное решение, чтобы получить максимальный релакс. Для большего удобства гидромассажные ванны Beurer имеют несколько режимов интенсивности, регулировку температуры воды и инфракрасный нагрев. Во многих моделях предусмотрен точечный массаж подошв за счет наличия специальной поверхности в виде выступающих штырьков на днище, что расширяет возможности эксплуатации. Решив купить ванночки для гидромассажа ног Beurer, вы сможете с пользой для здоровья отдохнуть и расслабиться после рабочего дня, получив мощный заряд позитива.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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