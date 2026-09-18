Гидромассажер Beurer FB30
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Гидромассажер Beurer FB30
Усталость в ногах, головная боль, нервозность и бессонница – выход есть! Это немецкие гидромассажные ванны для ног Beurer, которые за считанные минуты смогут улучшить ваше самочувствие. Такой гидромассаж ног оптимизирует кровообращение, снимает усталость, отеки и нормализирует общий тонус мышц. При выборе ванночки Beurer следует знать, что бренд предлагает обычные и комбинированные модели. В первом варианте гидромассаж осуществляется с помощью воздушно-водяных струй, форсунки которых расположены в бортиках ванной, что очень удобно для ежедневного применения. Комбинированные ванночки для ног Beurer обеспечивают массаж тела за счет воздушно-пузырьковых, а также воздушно-водяных потоков. При этом задействованы как гидромассажные, так и аэромассажные форсунки – отличное решение, чтобы получить максимальный релакс. Для большего удобства гидромассажные ванны Beurer имеют несколько режимов интенсивности, регулировку температуры воды и инфракрасный нагрев. Во многих моделях предусмотрен точечный массаж подошв за счет наличия специальной поверхности в виде выступающих штырьков на днище, что расширяет возможности эксплуатации. Решив купить ванночки для гидромассажа ног Beurer, вы сможете с пользой для здоровья отдохнуть и расслабиться после рабочего дня, получив мощный заряд позитива.
Смотрите также: Массажеры для лица, Массажеры для тела
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Массажеры для лица, Массажеры для тела
Отзывы о товаре Гидромассажер Beurer FB30