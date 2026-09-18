Массажер Beurer MG80 White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Массажер Beurer MG80 White
Если у вас напряжённая работа и после неё вы приходите домой измотанным, массажер Beurer MG 80 поможет вам расслабиться и восстановить свои силы. Данная модель позволяет производить массаж всего тела, включая спину, шею, ноги и ступни. Крупные массажные головки предназначены для вибрационного массажа и оснащены функцией предотвращения скольжения. Также можно воспользоваться функцией мощного ударного массажа, который позволит добиться максимального эффекта и придать вашему телу расслабление и покой. Проводить массаж можно с разной интенсивностью благодаря плавной регулировке. В Beurer MG 80 предусмотрен массаж с использованием инфракрасного тепла, что особенно важно для улучшения кровообращения, прогрева суставов и расширения сосудов. Вы можете использовать на свой выбор две различные массажные насадки. Длинный сетевой шнур позволяет осуществлять работу устройства в любом месте даже вдали от розетки. Длинная эргономичная ручка с удобным хватом позволяет без труда добраться до самых труднодоступных мест, например, вы сможете массажировать всю спину самостоятельно. Устройство приспособлено как для самомассажа, так и для массажа другого человека. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Смотрите также: Массажеры для лица, Массажеры для тела
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Массажеры для лица, Массажеры для тела
Отзывы о товаре Массажер Beurer MG80 White