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Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N купить с доставкой в Москве
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Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N

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Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 1
Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 2
Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 3
Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 4
Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 5
Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 6
Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 7
Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 8
Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт аккумуляторный ударный
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
610
Тип патрона
квадрат 3/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
950
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
  • Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 1
  • Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 2
  • Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 3
  • Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 4
  • Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 5
  • Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 6
  • Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 7
  • Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 8
  • Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273777
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Гайковерт аккумуляторный ударный
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
610
Тип патрона
квадрат 3/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
950
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
2400
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х24
Вес, кг.
4.44

Описание товара Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N

Мощный аккумуляторный ударный гайковерт DeWALT DCF897 для возведения строительных металлоконструкций. Износостойкий двигатель и полностью металлический редуктор. Три скорости позволяют пользователю подбирать соответствующий крутящий момент для разных видов работ. Поставляется без АКБ и з/у



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные

Отзывы о товаре Гайковерт аккумуляторный DeWalt DCF897N




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Гайковерт аккумуляторный ударный
Тип двигателя
бесщеточный
Мощность, Вт
610
Тип патрона
квадрат 3/4
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
950
Ударный механизм
да
Макс. количество ударов минуту
2400
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
нет
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов
без аккумулятора
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный аккумуляторный ударный гайковерт DeWALT DCF897 для возведения строительных металлоконструкций. Износостойкий двигатель и полностью металлический редуктор. Три скорости позволяют пользователю подбирать соответствующий крутящий момент для разных видов работ. Поставляется без АКБ и з/у


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, 12в, китайские


Теги товара: бесщеточные
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Отзывы


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