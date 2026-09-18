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Детский бассейн Intex Рыбки 57470 купить с доставкой в Москве
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Детский бассейн Intex Рыбки 57470

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Детский бассейн Intex Рыбки 57470
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
2 020 руб.  3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273035
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Детский бассейн
Размеры в упаковке, см
36х36х11
Вес, кг.
3.3

Описание товара Детский бассейн Intex Рыбки 57470

Детский бассейн Intex Рыбки 57470 для детей от 2 лет. Модель оборудована специальным съемным навесом, который надежно защищает от воздействия прямых солнечных лучей. Бассейн можно очень легко и быстро надуть и использовать без применения каких-либо специальных средств. Очень удобен, можно брать с собой в дорогу. Изготовлен из прочных и высококачественных материалов.

Отзывы о товаре Детский бассейн Intex Рыбки 57470




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Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Детский бассейн
Описание
Детский бассейн Intex Рыбки 57470 для детей от 2 лет. Модель оборудована специальным съемным навесом, который надежно защищает от воздействия прямых солнечных лучей. Бассейн можно очень легко и быстро надуть и использовать без применения каких-либо специальных средств. Очень удобен, можно брать с собой в дорогу. Изготовлен из прочных и высококачественных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Детский бассейн Intex Рыбки 57470 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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