Детский бассейн Intex Тропический риф 58485
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%3 150 руб. 6 691 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273029
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 6 лет/взрослый
Высота, см
56
Материал
винил
Объем, л
999
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
183
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х41х12
Вес, кг.
6.55
Описание товара Детский бассейн Intex Тропический риф 58485
Бассейн Intex Тропический риф 58485 подойдет для всей семьи. Бассейн сделан из прочного винилового материала. Толщина боковых стенок и днища составляет 0,38 мм.
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Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 6 лет/взрослый
Высота, см
56
Материал
винил
Объем, л
999
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
183
Страна производитель
Китай
Бассейн Intex Тропический риф 58485 подойдет для всей семьи. Бассейн сделан из прочного винилового материала. Толщина боковых стенок и днища составляет 0,38 мм.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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