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Детский бассейн Intex 58924 3 кольца купить с доставкой в Москве
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Детский бассейн Intex 58924 3 кольца

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Детский бассейн Intex 58924 3 кольца
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
520 руб.  830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273027
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Детский бассейн
Размеры в упаковке, см
36х27х24
Вес, г.
533

Описание товара Детский бассейн Intex 58924 3 кольца

Детский бассейн Intex 58924 рассчитан на детей до трех лет. Небольшие размеры предоставляют возможность использовать изделие в помещении. Надувное дно бассейна создает комфорт для малыша.

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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Детский бассейн
Описание
Детский бассейн Intex 58924 рассчитан на детей до трех лет. Небольшие размеры предоставляют возможность использовать изделие в помещении. Надувное дно бассейна создает комфорт для малыша.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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