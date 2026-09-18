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Паркинг Полесье Aral 4-уровневый купить с доставкой в Москве
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Паркинг Полесье Aral 4-уровневый

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Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 1
Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 2
Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 3
Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 4
Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 5
Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 6
Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 7
Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровой набор
  • Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 1
  • Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 2
  • Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 3
  • Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 4
  • Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 5
  • Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 6
  • Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 7
  • Паркинг Полесье Aral 4-уровневый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
3 110 руб.  5 797 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 272830
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровой набор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
200

Описание товара Паркинг Полесье Aral 4-уровневый

Полесье Aral 37879 представляет собой четырехуровневый паркинг с тремя мини-автомобилями. На первом уровне паркинга расположены автомойка, автозаправка, автосервис с эстакадой. На остальные уровни автомобили поднимаются на лифте с ручным приводом, то есть, для движения лифта ребенку нужно поворачивать рукоятку на верхнем уровне. Качественная пластмасса приятного цвета, отсутствие острых опасных деталей, наличие множества игровых функций – все это делает комплект безопасной и увлекательной игрушкой для ребенка.

Отзывы о товаре Паркинг Полесье Aral 4-уровневый




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Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровой набор
Страна производитель
Китай
Описание
Полесье Aral 37879 представляет собой четырехуровневый паркинг с тремя мини-автомобилями. На первом уровне паркинга расположены автомойка, автозаправка, автосервис с эстакадой. На остальные уровни автомобили поднимаются на лифте с ручным приводом, то есть, для движения лифта ребенку нужно поворачивать рукоятку на верхнем уровне. Качественная пластмасса приятного цвета, отсутствие острых опасных деталей, наличие множества игровых функций – все это делает комплект безопасной и увлекательной игрушкой для ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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