Паркинг Полесье Aral 4-уровневый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровой набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%3 110 руб. 5 797 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 272830
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровой набор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
200
Описание товара Паркинг Полесье Aral 4-уровневый
Полесье Aral 37879 представляет собой четырехуровневый паркинг с тремя мини-автомобилями. На первом уровне паркинга расположены автомойка, автозаправка, автосервис с эстакадой. На остальные уровни автомобили поднимаются на лифте с ручным приводом, то есть, для движения лифта ребенку нужно поворачивать рукоятку на верхнем уровне. Качественная пластмасса приятного цвета, отсутствие острых опасных деталей, наличие множества игровых функций – все это делает комплект безопасной и увлекательной игрушкой для ребенка.
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Полесье Aral 37879 представляет собой четырехуровневый паркинг с тремя мини-автомобилями. На первом уровне паркинга расположены автомойка, автозаправка, автосервис с эстакадой. На остальные уровни автомобили поднимаются на лифте с ручным приводом, то есть, для движения лифта ребенку нужно поворачивать рукоятку на верхнем уровне. Качественная пластмасса приятного цвета, отсутствие острых опасных деталей, наличие множества игровых функций – все это делает комплект безопасной и увлекательной игрушкой для ребенка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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