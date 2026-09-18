Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D15
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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Диаметр линзы, мм
90 мм
Увеличение, крат
2,5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 272251
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная,на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Диаметр линзы, мм
90 мм
Увеличение, крат
2,5
Материал ручки
пластик
Дополнительно
с подсветкой
Габариты
21,5x19x12 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х12
Вес, г.
980
Описание товара Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D15
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D15 – прекрасный помощник в мастерской ювелира, нумизмата или моделиста. Она пригодится и заядлой рукодельнице, так как позволяет работать с совсем мелкими предметами и не занимает руки. При помощи зажима-прищепки лупу можно легко зафиксировать на полке или крае стола, а гибкий штатив позволяет разворачивать линзу под наиболее удобным углом.
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Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная,на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Диаметр линзы, мм
90 мм
Увеличение, крат
2,5
Материал ручки
пластик
Дополнительно
с подсветкой
Габариты
21,5x19x12 см
Страна производитель
Китай
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D15 – прекрасный помощник в мастерской ювелира, нумизмата или моделиста. Она пригодится и заядлой рукодельнице, так как позволяет работать с совсем мелкими предметами и не занимает руки. При помощи зажима-прищепки лупу можно легко зафиксировать на полке или крае стола, а гибкий штатив позволяет разворачивать линзу под наиболее удобным углом.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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