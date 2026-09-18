Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Увеличение, крат
2,5,4,6,8,10,15,20,25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270989
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
лупа-очки
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Увеличение, крат
2,5,4,6,8,10,15,20,25
Материал ручки
пластик
Дополнительно
16 сменных линз (8 комплектов по 2 линзы), подсветка: 2 светодиода
Габариты
15x13,8x8,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х9
Вес, г.
290
Описание товара Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 – это удобный увеличительный инструмент для часовой или ювелирной мастерской. Его достоинства оценят мастера по ремонту электроники, медицинские работники, рукодельницы и все, кто часто работает с мелкими деталями. Лупа снабжена креплениями двух типов – тканевым и в форме очковой оправы. Линзы всегда остаются перед глазами и дают равномерное увеличение, а руки остаются свободными.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
лупа-очки
Корпус
пластик
Материал оптики
оптический пластик
Назначение
часовая,ювелирная, для шитья,текстильная
Увеличение, крат
2,5,4,6,8,10,15,20,25
Материал ручки
пластик
Дополнительно
16 сменных линз (8 комплектов по 2 линзы), подсветка: 2 светодиода
Габариты
15x13,8x8,5 см
Страна производитель
Китай
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 – это удобный увеличительный инструмент для часовой или ювелирной мастерской. Его достоинства оценят мастера по ремонту электроники, медицинские работники, рукодельницы и все, кто часто работает с мелкими деталями. Лупа снабжена креплениями двух типов – тканевым и в форме очковой оправы. Линзы всегда остаются перед глазами и дают равномерное увеличение, а руки остаются свободными.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа-очки Levenhuk Zeno Vizor G8