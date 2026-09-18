Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD

Levenhuk DTX 700 LCD предназначен для работы с монетами, минералами, шлифами металлов и другими непрозрачными объектами. Увеличение микроскопа можно плавно изменять в диапазоне от 10 до 300 крат, а при помощи цифрового зума приближение можно усилить до 1200 крат. Levenhuk DTX 700 LCD – прекрасный выбор для пайки, ремонта техники, нумизматики или научного хобби. Так как у микроскопа есть встроенный ЖК-экран, длительная работа с образцами не утомляет зрение. В микроскопе установлена 5-мегапиксельная камера, которая и создает изображение. Картинку можно видеть на встроенном экране или передавать ее на подключенный монитор или телевизор. Высокое качество изображения позволяет детально изучать мелкие объекты. Прямо под ЖК-экраном находятся кнопки управления. С их помощью можно работать в меню и проводить точную настройку прибора. Доступны выбор качества фото и видео, режимы интервальной и циклической записи, ввод времени и даты съемки. При необходимости изображение с микроскопа можно передавать на дополнительный экран или подсоединять сам микроскоп к компьютеру. В комплекте поставки есть все необходимые кабели и программное обеспечение. А вот для сохранения фото и видео необходимо использовать карту памяти, которая приобретается отдельно. Важная особенность программы, которая устанавливается на компьютер, – функция измерения объектов. С ее помощью можно определять линейные и угловые размеры изучаемых образцов. Она же позволяет наносить надписи и рисунки на снятые фотографии. Для освещения образцов используется классическая светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Кроме того, есть встроенный поляризационный фильтр. Его можно использовать для уменьшения бликов и отражений при изучении шлифов металлов. Микроскоп работает от встроенного аккумулятора или сети переменного тока. Время непрерывной работы от аккумулятора – до 3 часов без подзарядки.