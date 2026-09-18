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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD купить с доставкой в Москве
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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD

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Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 1
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 2
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 3
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 4
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 5
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 6
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 7
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 8
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 9
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 10
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 11
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 12
Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 1
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 2
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 3
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 4
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 5
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 6
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 7
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 8
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 9
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 10
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 11
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 12
  • Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270979
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
10-1200
Особенности
USB-микроскоп
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х19
Вес, кг.
1.52

Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD

Levenhuk DTX 700 LCD предназначен для работы с монетами, минералами, шлифами металлов и другими непрозрачными объектами. Увеличение микроскопа можно плавно изменять в диапазоне от 10 до 300 крат, а при помощи цифрового зума приближение можно усилить до 1200 крат. Levenhuk DTX 700 LCD – прекрасный выбор для пайки, ремонта техники, нумизматики или научного хобби. Так как у микроскопа есть встроенный ЖК-экран, длительная работа с образцами не утомляет зрение. В микроскопе установлена 5-мегапиксельная камера, которая и создает изображение. Картинку можно видеть на встроенном экране или передавать ее на подключенный монитор или телевизор. Высокое качество изображения позволяет детально изучать мелкие объекты. Прямо под ЖК-экраном находятся кнопки управления. С их помощью можно работать в меню и проводить точную настройку прибора. Доступны выбор качества фото и видео, режимы интервальной и циклической записи, ввод времени и даты съемки. При необходимости изображение с микроскопа можно передавать на дополнительный экран или подсоединять сам микроскоп к компьютеру. В комплекте поставки есть все необходимые кабели и программное обеспечение. А вот для сохранения фото и видео необходимо использовать карту памяти, которая приобретается отдельно. Важная особенность программы, которая устанавливается на компьютер, – функция измерения объектов. С ее помощью можно определять линейные и угловые размеры изучаемых образцов. Она же позволяет наносить надписи и рисунки на снятые фотографии. Для освещения образцов используется классическая светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Кроме того, есть встроенный поляризационный фильтр. Его можно использовать для уменьшения бликов и отражений при изучении шлифов металлов. Микроскоп работает от встроенного аккумулятора или сети переменного тока. Время непрерывной работы от аккумулятора – до 3 часов без подзарядки.

Отзывы о товаре Микроскоп цифровой Levenhuk DTX 700 LCD




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
10-1200
Особенности
USB-микроскоп
Тип насадки
цифровой дисплей/монитор ПК
Подсветка
светодиодная
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk DTX 700 LCD предназначен для работы с монетами, минералами, шлифами металлов и другими непрозрачными объектами. Увеличение микроскопа можно плавно изменять в диапазоне от 10 до 300 крат, а при помощи цифрового зума приближение можно усилить до 1200 крат. Levenhuk DTX 700 LCD – прекрасный выбор для пайки, ремонта техники, нумизматики или научного хобби. Так как у микроскопа есть встроенный ЖК-экран, длительная работа с образцами не утомляет зрение. В микроскопе установлена 5-мегапиксельная камера, которая и создает изображение. Картинку можно видеть на встроенном экране или передавать ее на подключенный монитор или телевизор. Высокое качество изображения позволяет детально изучать мелкие объекты. Прямо под ЖК-экраном находятся кнопки управления. С их помощью можно работать в меню и проводить точную настройку прибора. Доступны выбор качества фото и видео, режимы интервальной и циклической записи, ввод времени и даты съемки. При необходимости изображение с микроскопа можно передавать на дополнительный экран или подсоединять сам микроскоп к компьютеру. В комплекте поставки есть все необходимые кабели и программное обеспечение. А вот для сохранения фото и видео необходимо использовать карту памяти, которая приобретается отдельно. Важная особенность программы, которая устанавливается на компьютер, – функция измерения объектов. С ее помощью можно определять линейные и угловые размеры изучаемых образцов. Она же позволяет наносить надписи и рисунки на снятые фотографии. Для освещения образцов используется классическая светодиодная подсветка с регулировкой яркости. Кроме того, есть встроенный поляризационный фильтр. Его можно использовать для уменьшения бликов и отражений при изучении шлифов металлов. Микроскоп работает от встроенного аккумулятора или сети переменного тока. Время непрерывной работы от аккумулятора – до 3 часов без подзарядки.
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Отзывы


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