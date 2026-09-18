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Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 купить с доставкой в Москве
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Монокуляр Levenhuk Atom 10x42

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Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 1
Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 2
Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 3
Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 4
Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 5
Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 6
Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 7
Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 8
Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 9
Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монокуляры
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 1
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 2
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 3
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 4
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 5
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 6
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 7
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 8
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 9
  • Монокуляр Levenhuk Atom 10x42 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270976
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х8
Вес, г.
360

Описание товара Монокуляр Levenhuk Atom 10x42

Levenhuk Atom 10x42 – компактная модель монокуляра с 10-кратным увеличением. Благодаря достаточно широкому полю зрения он прекрасно подойдет для обзорных наблюдений и может стать достойной альтернативой биноклю. Монокуляр можно использовать для наблюдений за животными, изучения достопримечательностей на городской экскурсии, просмотра зрелищных мероприятий. Он компактнее бинокля, так как имеет всего одну оптическую трубу. Небольшой вес позволяет без проблем захватить прибор в отпуск, турпоход или на лесную прогулку.

Отзывы о товаре Монокуляр Levenhuk Atom 10x42




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Монокуляры
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Atom 10x42 – компактная модель монокуляра с 10-кратным увеличением. Благодаря достаточно широкому полю зрения он прекрасно подойдет для обзорных наблюдений и может стать достойной альтернативой биноклю. Монокуляр можно использовать для наблюдений за животными, изучения достопримечательностей на городской экскурсии, просмотра зрелищных мероприятий. Он компактнее бинокля, так как имеет всего одну оптическую трубу. Небольшой вес позволяет без проблем захватить прибор в отпуск, турпоход или на лесную прогулку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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