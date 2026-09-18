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Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T купить с доставкой в Москве
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Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T

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Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T - фото 1
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T - фото 2
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T - фото 3
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T - фото 4
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T - фото 1
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T - фото 2
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T - фото 3
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T - фото 4
  • Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270969
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Размеры в упаковке, см
97х30х24
Вес, кг.
9.33

Описание товара Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T

Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T – рефрактор на экваториальной монтировке для изучения планет Солнечной системы и наземных объектов. Богатая комплектация впечатлит даже требовательного пользователя – она полностью избавляет от необходимости приобретать дополнительные аксессуары. Телескоп станет отличным выбором для первого знакомства с космосом и позволит увидеть Юпитер, Сатурн, Марс и Меркурий. Уран и Нептун будут различимы, но только в виде ярких точек.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Описание
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T – рефрактор на экваториальной монтировке для изучения планет Солнечной системы и наземных объектов. Богатая комплектация впечатлит даже требовательного пользователя – она полностью избавляет от необходимости приобретать дополнительные аксессуары. Телескоп станет отличным выбором для первого знакомства с космосом и позволит увидеть Юпитер, Сатурн, Марс и Меркурий. Уран и Нептун будут различимы, но только в виде ярких точек.
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Доставка
Отзывы


Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 70T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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