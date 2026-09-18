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Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113

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Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 3
Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 4
Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 5
Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 6
Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 7
Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 8
Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
86
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
5.5
Фары
Да
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270725
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
86
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
5.5
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х68х61
Вес, кг.
120

Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113

Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 113 СE обладает двигателем мощностью 13 л.с., который выдерживает эксплуатацию при морозах до -35 °C. Благодаря функции электростарта мотор можно легко запустить нажатием одной кнопки. Устройство оснащено зубчатым шнеком с продуманным дизайном, который способен справиться с любым видом снега, включая обледеневший и сырой. Ковш с шириной 860 мм и высотой 530 мм обеспечивает увеличенную высоту и площадь захвата. Два колеса с гусеничным протектором способствуют хорошей маневренности и проходимости устройства. Конструкция бензинового снегоуборщика Patriot Сибирь 113 СE предусматривает светодиодные фары и подсветку зоны работы двигателя для возможности уборки снега в темное время суток. Для быстрого доступа к настройкам параметров работы устройства все элементы управления вынесены на отдельную панель.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
86
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
5.5
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 113 СE обладает двигателем мощностью 13 л.с., который выдерживает эксплуатацию при морозах до -35 °C. Благодаря функции электростарта мотор можно легко запустить нажатием одной кнопки. Устройство оснащено зубчатым шнеком с продуманным дизайном, который способен справиться с любым видом снега, включая обледеневший и сырой. Ковш с шириной 860 мм и высотой 530 мм обеспечивает увеличенную высоту и площадь захвата. Два колеса с гусеничным протектором способствуют хорошей маневренности и проходимости устройства. Конструкция бензинового снегоуборщика Patriot Сибирь 113 СE предусматривает светодиодные фары и подсветку зоны работы двигателя для возможности уборки снега в темное время суток. Для быстрого доступа к настройкам параметров работы устройства все элементы управления вынесены на отдельную панель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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