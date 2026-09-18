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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
86
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
5.5
Фары
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270725
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Описание товара Снегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 113 СE обладает двигателем мощностью 13 л.с., который выдерживает эксплуатацию при морозах до -35 °C. Благодаря функции электростарта мотор можно легко запустить нажатием одной кнопки. Устройство оснащено зубчатым шнеком с продуманным дизайном, который способен справиться с любым видом снега, включая обледеневший и сырой. Ковш с шириной 860 мм и высотой 530 мм обеспечивает увеличенную высоту и площадь захвата. Два колеса с гусеничным протектором способствуют хорошей маневренности и проходимости устройства.
Конструкция бензинового снегоуборщика Patriot Сибирь 113 СE предусматривает светодиодные фары и подсветку зоны работы двигателя для возможности уборки снега в темное время суток. Для быстрого доступа к настройкам параметров работы устройства все элементы управления вынесены на отдельную панель.
Снегоуборщик бензиновый Patriot Сибирь 113 СE обладает двигателем мощностью 13 л.с., который выдерживает эксплуатацию при морозах до -35 °C. Благодаря функции электростарта мотор можно легко запустить нажатием одной кнопки. Устройство оснащено зубчатым шнеком с продуманным дизайном, который способен справиться с любым видом снега, включая обледеневший и сырой. Ковш с шириной 860 мм и высотой 530 мм обеспечивает увеличенную высоту и площадь захвата. Два колеса с гусеничным протектором способствуют хорошей маневренности и проходимости устройства.
Конструкция бензинового снегоуборщика Patriot Сибирь 113 СE предусматривает светодиодные фары и подсветку зоны работы двигателя для возможности уборки снега в темное время суток. Для быстрого доступа к настройкам параметров работы устройства все элементы управления вынесены на отдельную панель.
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