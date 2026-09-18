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Одеяло электрическое Beurer HD 75 Cozy белый купить с доставкой в Москве
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Одеяло электрическое Beurer HD 75 Cozy белый

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Одеяло электрическое Beurer HD 75 Cozy белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электроодеяло
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
7 960 руб.  8 091 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270263
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Электроодеяло
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, кг.
1.63

Описание товара Одеяло электрическое Beurer HD 75 Cozy белый

Одеяло электрическое Beurer HD 75 Cozy белый

Отзывы о товаре Одеяло электрическое Beurer HD 75 Cozy белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Электроодеяло
Описание
Одеяло электрическое Beurer HD 75 Cozy белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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