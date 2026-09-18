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Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
21 740 руб.
28 680
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 269674
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Описание товара Пол теплый Electrolux ETC 2-17-2000
За счет двойного греющего проводника пользователь может добиться желаемого микроклимата в комнате в рекордно быстрые сроки, не ограничивая себя на этапе монтажа ни конфигурацией полов, ни особенностями планировки помещения, ни требуемой мощностью. Twin Cable может укладываться в бетон, плиточный клей или под камень. Конструкция нагревательного кабеля Electrolux снабжена тонкой герметичной муфтой, которая обеспечивает электрическое и механическое соединение греющей части кабеля с кабелем питания. Она имеет практически тот же диаметр, что и сам кабель, что не изменяет величины подъема уровня пола. Это также дает возможность при монтаже не делать специальное углубление в полу. За счет особой формы и конструкции муфты в процессе укладки напольного покрытия исключена вероятность ее повреждения. Три слоя изоляции муфты обеспечивают надежность и герметичность соединения нагревательного кабеля и питающего провода в течение длительного срока службы.
За счет двойного греющего проводника пользователь может добиться желаемого микроклимата в комнате в рекордно быстрые сроки, не ограничивая себя на этапе монтажа ни конфигурацией полов, ни особенностями планировки помещения, ни требуемой мощностью. Twin Cable может укладываться в бетон, плиточный клей или под камень. Конструкция нагревательного кабеля Electrolux снабжена тонкой герметичной муфтой, которая обеспечивает электрическое и механическое соединение греющей части кабеля с кабелем питания. Она имеет практически тот же диаметр, что и сам кабель, что не изменяет величины подъема уровня пола. Это также дает возможность при монтаже не делать специальное углубление в полу. За счет особой формы и конструкции муфты в процессе укладки напольного покрытия исключена вероятность ее повреждения. Три слоя изоляции муфты обеспечивают надежность и герметичность соединения нагревательного кабеля и питающего провода в течение длительного срока службы.
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