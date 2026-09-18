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Пол теплый Electrolux ETC 2-17-2000 купить с доставкой в Москве
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Пол теплый Electrolux ETC 2-17-2000

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Пол теплый Electrolux ETC 2-17-2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
21 740 руб.  28 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269674
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х38х13
Вес, кг.
6

Описание товара Пол теплый Electrolux ETC 2-17-2000

За счет двойного греющего проводника пользователь может добиться желаемого микроклимата в комнате в рекордно быстрые сроки, не ограничивая себя на этапе монтажа ни конфигурацией полов, ни особенностями планировки помещения, ни требуемой мощностью. Twin Cable может укладываться в бетон, плиточный клей или под камень. Конструкция нагревательного кабеля Electrolux снабжена тонкой герметичной муфтой, которая обеспечивает электрическое и механическое соединение греющей части кабеля с кабелем питания. Она имеет практически тот же диаметр, что и сам кабель, что не изменяет величины подъема уровня пола. Это также дает возможность при монтаже не делать специальное углубление в полу. За счет особой формы и конструкции муфты в процессе укладки напольного покрытия исключена вероятность ее повреждения. Три слоя изоляции муфты обеспечивают надежность и герметичность соединения нагревательного кабеля и питающего провода в течение длительного срока службы.

Отзывы о товаре Пол теплый Electrolux ETC 2-17-2000




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Описание
За счет двойного греющего проводника пользователь может добиться желаемого микроклимата в комнате в рекордно быстрые сроки, не ограничивая себя на этапе монтажа ни конфигурацией полов, ни особенностями планировки помещения, ни требуемой мощностью. Twin Cable может укладываться в бетон, плиточный клей или под камень. Конструкция нагревательного кабеля Electrolux снабжена тонкой герметичной муфтой, которая обеспечивает электрическое и механическое соединение греющей части кабеля с кабелем питания. Она имеет практически тот же диаметр, что и сам кабель, что не изменяет величины подъема уровня пола. Это также дает возможность при монтаже не делать специальное углубление в полу. За счет особой формы и конструкции муфты в процессе укладки напольного покрытия исключена вероятность ее повреждения. Три слоя изоляции муфты обеспечивают надежность и герметичность соединения нагревательного кабеля и питающего провода в течение длительного срока службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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