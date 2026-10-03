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Пол теплый Electrolux EEM 2-150-2 купить с доставкой в Москве
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Пол теплый Electrolux EEM 2-150-2

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Пол теплый Electrolux EEM 2-150-2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Теплый пол
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-68%
2 910 руб.  9 190 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269663
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Самовывоз в Москве
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Пол теплый Electrolux EEM 2-150-2
2 910 руб. -68%
9 190 руб.
  • Гарантия производителя: 20 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х53х26
Вес, кг.
4.05

Описание товара Пол теплый Electrolux EEM 2-150-2

В этой серии нагревательных матов тонкий двухжильный нагревательный кабель надежно зафиксирован в современной текстильной основе, которая отлично впитывает раствор плиточного клея, образуя единую монолитную структуру без пузырьков воздуха. Муфта, соединяющая нагревательную часть мата и монтажный провод, имеет практически такой же диаметр, как нагревательный кабель: идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Для максимальной безопасности и длительной эксплуатации предусмотрена высококачественная двойная изоляция греющих жил, выдерживающая до 4000 В пробивного напряжения.

Отзывы о товаре Пол теплый Electrolux EEM 2-150-2




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Теплый пол
Страна производитель
Китай
Описание
В этой серии нагревательных матов тонкий двухжильный нагревательный кабель надежно зафиксирован в современной текстильной основе, которая отлично впитывает раствор плиточного клея, образуя единую монолитную структуру без пузырьков воздуха. Муфта, соединяющая нагревательную часть мата и монтажный провод, имеет практически такой же диаметр, как нагревательный кабель: идеальный вариант для укладки с минимальным поднятием уровня пола. Для максимальной безопасности и длительной эксплуатации предусмотрена высококачественная двойная изоляция греющих жил, выдерживающая до 4000 В пробивного напряжения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пол теплый Electrolux EEM 2-150-2 - этот товар вы можете купить по цене 2910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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