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Автомобильная антенна Триада-55 Turbo Дальнобой купить с доставкой в Москве
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Автомобильная антенна Триада-55 Turbo Дальнобой

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Автомобильная антенна Триада-55 Turbo Дальнобой - фото 1
Автомобильная антенна Триада-55 Turbo Дальнобой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
  • Автомобильная антенна Триада-55 Turbo Дальнобой - фото 1
  • Автомобильная антенна Триада-55 Turbo Дальнобой - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269463
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Характеристики

Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Размеры в упаковке, см
41х8х3
Вес, г.
89

Описание товара Автомобильная антенна Триада-55 Turbo Дальнобой

Отличные приемные характеристики, стильный дизайн, простая установка, режим городтрасса, адекватная цена, надежность работы сочетаются в этой антенне. Дальность действия до 120 км обеспечивается мощным усилителем в Турбо-режиме. В режиме Город антенна усиливает полезный сигнал и уменьшает влияние помех и шумов от горэлектротранспорта, мобильных телефонов. индустриальных помех и тд. В антенне реализовано два режима (1 - городской помехозащищенный режим, 2 - загородный Турбо-режим). Режимы переключаются удобной кнопочкой на корпусе антенны.

Отзывы о товаре Автомобильная антенна Триада-55 Turbo Дальнобой




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Характеристики
Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Описание
Отличные приемные характеристики, стильный дизайн, простая установка, режим городтрасса, адекватная цена, надежность работы сочетаются в этой антенне. Дальность действия до 120 км обеспечивается мощным усилителем в Турбо-режиме. В режиме Город антенна усиливает полезный сигнал и уменьшает влияние помех и шумов от горэлектротранспорта, мобильных телефонов. индустриальных помех и тд. В антенне реализовано два режима (1 - городской помехозащищенный режим, 2 - загородный Турбо-режим). Режимы переключаются удобной кнопочкой на корпусе антенны.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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