Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer
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Характеристики
Описание товара Принтер HP OfficeJet 202 Mobile Printer
Принтер струйный HP OfficeJet 202 Mobile – устройство с компактными габаритами. Корпус выполнен в черном цвете, дизайн модели лаконичный. Конструкция оснащается крышкой, подобное решение позволяет комфортно транспортировать принтер. Установка осуществляется на столе. Модель подойдет для применения в офисе и сможет покрыть запросы пользователей. Печать струйная, есть возможность нанесения цветных изображений. Максимальное разрешение – 1200x1200 dpi для черно-белой печати и 4800x1200 dpi для цветной. Формат листов ограничивается А4. Производительность составляет 7 страниц в минуту. Модель поддерживает печать фотографий. С ее помощью можно перенести снимки на бумагу. Удается добиться высокого качества выполненных изображений. Принтер предлагается эксплуатировать с различными типами носителей – матовой, глянцевой и обычной бумагой, этикетками, карточками, конвертами, фотобумагой. От картриджей HP OfficeJet 202 Mobile можно напечатать 600 черно-белых страниц или 300 цветных. Их в конструкцию устанавливается 2, выделен специальный отсек для элементов. Подключение происходит через порт USB или Wi-Fi. Производитель заявил совместимость с устройствами на базе Linux, Windows и Mac OS.
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