Станок циркулярный Makita MLT100N
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Характеристики
Тип товара
Станок циркулярный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 268801
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Станок циркулярный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.73х0.33
Вес, кг.
36
Описание товара Станок циркулярный Makita MLT100N
Мощный настольный станок с диском 260 мм для распиловки древесных заготовок. Большая режущая способность 93 мм 90 / 64 мм -45. Выдвижной механизм удлинителя левой части рабочего стола. Электрический тормоз двигателя для повышенной производительности. Плавный пуск. N - Новая конструкция защитного кожуха диска, добавлен упор для снижения риска обратного удара. 1 500 Вт / 260 мм / 4 300 об/мин
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Мощный настольный станок с диском 260 мм для распиловки древесных заготовок. Большая режущая способность 93 мм 90 / 64 мм -45. Выдвижной механизм удлинителя левой части рабочего стола. Электрический тормоз двигателя для повышенной производительности. Плавный пуск. N - Новая конструкция защитного кожуха диска, добавлен упор для снижения риска обратного удара. 1 500 Вт / 260 мм / 4 300 об/мин
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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