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Навигатор Navitel E707 Magnetic купить с доставкой в Москве
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Навигатор Navitel E707 Magnetic

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Навигатор Navitel E707 Magnetic - фото 2
Навигатор Navitel E707 Magnetic - фото 3
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Навигатор Navitel E707 Magnetic - фото 5
Навигатор Navitel E707 Magnetic - фото 6
Навигатор Navitel E707 Magnetic - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Навигатор автомобильный
Диагональ экрана, дюйм
7
Разрешение экрана
800x480
Процессор
MStar MSB2531
Объем встроенной памяти, Гб
8
Оперативная память
128 Мб
  • Навигатор Navitel E707 Magnetic - фото 1
  • Навигатор Navitel E707 Magnetic - фото 2
  • Навигатор Navitel E707 Magnetic - фото 3
  • Навигатор Navitel E707 Magnetic - фото 4
  • Навигатор Navitel E707 Magnetic - фото 5
  • Навигатор Navitel E707 Magnetic - фото 6
  • Навигатор Navitel E707 Magnetic - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
8 800 руб.  9 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 268707
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Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Навигатор автомобильный
Цвет
серый
Комплектация
навигатор, кабель питания, крепление, инструкция, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
7
Разрешение экрана
800x480
Тип дисплея
цветной
Сенсорный экран
да
Процессор
MStar MSB2531
Тактовая частота
800
Операционная система
Linux
Объем встроенной памяти, Гб
8
Оперативная память
128 Мб
Поддержка карт памяти
microSD
GPS-приемник
Да
Радар-детектор
Нет
FM-модулятор
Да
MP3-плеер
Да
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Выход на наушники
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1 500 мА·ч
Длина
89
Ширина
132
Толщина
17.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х11
Вес, г.
700

Описание товара Навигатор Navitel E707 Magnetic

GPS навигатор NAVITEL E707 Magnetic имеет удобное магнитное крепление, с помощью которого устройство можно быстро устанавливать и демонтировать. Изображение выводится на крупный, 7-дюймовый мультитач-дисплей. Разрешение экрана – 800x480. GPS навигатор NAVITEL E707 Magnetic работает под управлением Linux. Навигационное программное обеспечение – Навител. Комплектные карты порадуют вас высокой детализацией. Обеспечивающий точность определения координат до 10 м навигационный модуль гарантирует высокую эффективность работы устройства. Навигатор работает быстро: высокую скорость функционирования устройства обеспечивают 800-мегагерцовый процессор и 256 МБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти – 8 ГБ. Есть возможность установить карту памяти microSD с объемом до 32 ГБ. Для питания навигатора можно использовать как 12-вольтовую, так и 24-вольтовую бортовую сеть. Резервное питание обеспечивает аккумулятор, емкость которого равна 1.5 А·ч.

Отзывы о товаре Навигатор Navitel E707 Magnetic

Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Павел Александрович

Достоинства:


Комментарий:
Все обновил, но спутники показывают местонахождения меня за 2 км. Старый он для 2026 года, спутники пропадают часто , лучше Яндекса нет ничего !!!
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает, конечно на андроиде это всё проще, но на дальние поездки думаю незаменимая штука! Единственное было указано что загружена карта Казахстана, но нет, придётся скачивать
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный. первый запуск пришлось делать на улице. так как спутник не ловил. настроил под размеры тягача, ведёт нормально.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Ренат К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее,ещё не проверял.Батарея заряжена!!!!
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
впечатление хорошее как и в сравнении с автонавигаторами Navitel NX 7222 и T737 PRO, опыт эксплуатации которых у меня имеется.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо. спасибо советую покупать надо брать, всем не хватит. без него не куда . Супер- пупер. Больше балов не дают
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
н

Достоинства:


Комментарий:
товар в хорошем состоянии упаковка хорошая продавчу больше спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
если ловит спутник ,очень много полезной информации,очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Навигатор отличный, купила для отца. Большой яркий экран, карты все в наличии, сильно настраивать не пришлось, что очень удобно. Мы довольны и рекомендуем!
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
классный навигатор. последний был, проблемный, то серийный номер слетал , то не обновлялся. этот же подключил к компу сразу все определил и обновил. 45 карт это вообще подарок.. ну а крепление это просто бомба, не нужно постоянно провода дергать, просто снял с магнита и пошел дальше. покупкой доволен. рекомендую кому нужно в дальнюю дорогу.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2025
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала супругу, товар пришел хорошо упакован, всё соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный опарат , обновления стоят за 2025. Но можно обновиться и дополнить на официальном сайте. Опробовал в Крыму , возле Ялты и по Ялте , Кореиз , работает , главное поймать спутники. хоть и 2025 год некоторые дома и примыканий нет..(дополняю) Поездка домой, в Кострому , Глушат прям дико , ни телефон ни навигатор слабо помогли . до Рязани беда , тяжело а потом всё ок. Когда теряет спутники и находит перенастраивает маршрут не через то куда у вас было настроено , а где ему ближе на его виденье . Это напрягает , переделывать маршрут.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо, все пришло целое, магнит отличный. жалко только скучноватая карта. в целом доволен
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
купил отцу для навигации.. т.к. сейчас очень часто стали глушить gps. на удивление очень шустрый навигатор.. давно я ими не пользовался и впечатление до покупки было такое.. что они все тупые. но этот на базе Linux. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный навигатор,простой,объемный,крепление магнит.Брала родителям,думаю понравится.Пока не пользовались.Карту России сразу закачивать надо с сайта,не сложно.Упаковано просто отлично,плёнка,коробка целая,внутри все аккуратно.Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
навигатор хороший , но России там нету надо грузить , а как грузить не знаю , крепится на присоске к лобовому стеклу авто , а к навигатор на магните , магнит на большой кочке отвалится , в эксплутации покажет себя
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный навигатор! Работаем по Европе и Скандинавии водит хорошо, без сюрпризов.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Зоя Л.

Достоинства:


Комментарий:
Брали как подарок, негатива нет, значит, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя,все соответствует описанию.Целое,стоит своих денег.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Валентина В.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстро, всё супер, проверим в действии напишим
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В действии ещё не проверяли, влючили посмотрели работает, глюков не обнаружили, не зависает.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Дрставка быстрая. Упаковка хорошая. Работает. Только определяет начальную точку - Москва. Придется помучаться, чтобы правильно настроить.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2024
Валерьян

Достоинства:


Комментарий:
Товар получил запечатанным, в заводской упаковке+ целлофановый пакет. Все работает отлично, покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2024
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Покупали как ЮР лицо 20 штук. Все работают, нареканий нет. Советую покупать только оригинальное и у официалов!
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2023
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Замечания и пожелания: нет фильтрации POI, нет настройки даты и времени, количество предустановленных карт для массового Российского потребителя излишнее(но их легко удалить).
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
идеальная и нужная вещь для путешествия на автомобили.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Навигатор автомобильный
Цвет
серый
Комплектация
навигатор, кабель питания, крепление, инструкция, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
7
Разрешение экрана
800x480
Тип дисплея
цветной
Сенсорный экран
да
Процессор
MStar MSB2531
Тактовая частота
800
Операционная система
Linux
Объем встроенной памяти, Гб
8
Развернуть
Оперативная память
128 Мб
Поддержка карт памяти
microSD
GPS-приемник
Да
Радар-детектор
Нет
FM-модулятор
Да
MP3-плеер
Да
Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Выход на наушники
Да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1 500 мА·ч
Длина
89
Ширина
132
Толщина
17.5
Страна производитель
Китай
Описание
GPS навигатор NAVITEL E707 Magnetic имеет удобное магнитное крепление, с помощью которого устройство можно быстро устанавливать и демонтировать. Изображение выводится на крупный, 7-дюймовый мультитач-дисплей. Разрешение экрана – 800x480. GPS навигатор NAVITEL E707 Magnetic работает под управлением Linux. Навигационное программное обеспечение – Навител. Комплектные карты порадуют вас высокой детализацией. Обеспечивающий точность определения координат до 10 м навигационный модуль гарантирует высокую эффективность работы устройства. Навигатор работает быстро: высокую скорость функционирования устройства обеспечивают 800-мегагерцовый процессор и 256 МБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти – 8 ГБ. Есть возможность установить карту памяти microSD с объемом до 32 ГБ. Для питания навигатора можно использовать как 12-вольтовую, так и 24-вольтовую бортовую сеть. Резервное питание обеспечивает аккумулятор, емкость которого равна 1.5 А·ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Павел Александрович

Достоинства:


Комментарий:
Все обновил, но спутники показывают местонахождения меня за 2 км. Старый он для 2026 года, спутники пропадают часто , лучше Яндекса нет ничего !!!
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает, конечно на андроиде это всё проще, но на дальние поездки думаю незаменимая штука! Единственное было указано что загружена карта Казахстана, но нет, придётся скачивать
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный. первый запуск пришлось делать на улице. так как спутник не ловил. настроил под размеры тягача, ведёт нормально.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2025
Ренат К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее,ещё не проверял.Батарея заряжена!!!!
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
впечатление хорошее как и в сравнении с автонавигаторами Navitel NX 7222 и T737 PRO, опыт эксплуатации которых у меня имеется.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо. спасибо советую покупать надо брать, всем не хватит. без него не куда . Супер- пупер. Больше балов не дают
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
н

Достоинства:


Комментарий:
товар в хорошем состоянии упаковка хорошая продавчу больше спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2025
Павел В.

Достоинства:


Комментарий:
если ловит спутник ,очень много полезной информации,очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Навигатор отличный, купила для отца. Большой яркий экран, карты все в наличии, сильно настраивать не пришлось, что очень удобно. Мы довольны и рекомендуем!
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2025
Игорь Л.

Достоинства:


Комментарий:
классный навигатор. последний был, проблемный, то серийный номер слетал , то не обновлялся. этот же подключил к компу сразу все определил и обновил. 45 карт это вообще подарок.. ну а крепление это просто бомба, не нужно постоянно провода дергать, просто снял с магнита и пошел дальше. покупкой доволен. рекомендую кому нужно в дальнюю дорогу.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2025
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заказала супругу, товар пришел хорошо упакован, всё соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный опарат , обновления стоят за 2025. Но можно обновиться и дополнить на официальном сайте. Опробовал в Крыму , возле Ялты и по Ялте , Кореиз , работает , главное поймать спутники. хоть и 2025 год некоторые дома и примыканий нет..(дополняю) Поездка домой, в Кострому , Глушат прям дико , ни телефон ни навигатор слабо помогли . до Рязани беда , тяжело а потом всё ок. Когда теряет спутники и находит перенастраивает маршрут не через то куда у вас было настроено , а где ему ближе на его виденье . Это напрягает , переделывать маршрут.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Сергей И.

Достоинства:


Комментарий:
упакован хорошо, все пришло целое, магнит отличный. жалко только скучноватая карта. в целом доволен
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Антон Г.

Достоинства:


Комментарий:
купил отцу для навигации.. т.к. сейчас очень часто стали глушить gps. на удивление очень шустрый навигатор.. давно я ими не пользовался и впечатление до покупки было такое.. что они все тупые. но этот на базе Linux. рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный навигатор,простой,объемный,крепление магнит.Брала родителям,думаю понравится.Пока не пользовались.Карту России сразу закачивать надо с сайта,не сложно.Упаковано просто отлично,плёнка,коробка целая,внутри все аккуратно.Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Михаил М.

Достоинства:


Комментарий:
навигатор хороший , но России там нету надо грузить , а как грузить не знаю , крепится на присоске к лобовому стеклу авто , а к навигатор на магните , магнит на большой кочке отвалится , в эксплутации покажет себя
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Ирина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный навигатор! Работаем по Европе и Скандинавии водит хорошо, без сюрпризов.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Зоя Л.

Достоинства:


Комментарий:
Брали как подарок, негатива нет, значит, все отлично
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Константин Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя,все соответствует описанию.Целое,стоит своих денег.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2024
Валентина В.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстро, всё супер, проверим в действии напишим
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В действии ещё не проверяли, влючили посмотрели работает, глюков не обнаружили, не зависает.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2024
Анастасия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Дрставка быстрая. Упаковка хорошая. Работает. Только определяет начальную точку - Москва. Придется помучаться, чтобы правильно настроить.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2024
Валерьян

Достоинства:


Комментарий:
Товар получил запечатанным, в заводской упаковке+ целлофановый пакет. Все работает отлично, покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2024
Константин

Достоинства:


Комментарий:
Покупали как ЮР лицо 20 штук. Все работают, нареканий нет. Советую покупать только оригинальное и у официалов!
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2023
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Замечания и пожелания: нет фильтрации POI, нет настройки даты и времени, количество предустановленных карт для массового Российского потребителя излишнее(но их легко удалить).
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
идеальная и нужная вещь для путешествия на автомобили.


Навигатор Navitel E707 Magnetic - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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