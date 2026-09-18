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Стабилизатор Rucelf SRW-12000-D купить с доставкой в Москве
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Стабилизатор Rucelf SRW-12000-D

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Стабилизатор Rucelf SRW-12000-D - фото 1
Стабилизатор Rucelf SRW-12000-D - фото 2
Стабилизатор Rucelf SRW-12000-D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Стабилизатор Rucelf SRW-12000-D - фото 1
  • Стабилизатор Rucelf SRW-12000-D - фото 2
  • Стабилизатор Rucelf SRW-12000-D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 268598
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Характеристики

Бренд
RUCELF
Мин. входное напряжение, В
140-265
Максимальное входное напряжение, В
265
Полная мощность
10
Установка
настенный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х40х27
Вес, кг.
19.7

Описание товара Стабилизатор Rucelf SRW-12000-D

Стабилизатор Rucelf SRW-12000-D



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Отзывы о товаре Стабилизатор Rucelf SRW-12000-D




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Характеристики
Бренд
RUCELF
Мин. входное напряжение, В
140-265
Максимальное входное напряжение, В
265
Полная мощность
10
Установка
настенный
Страна производитель
Китай
Описание
Стабилизатор Rucelf SRW-12000-D


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, 220В, цифровые, напольные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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