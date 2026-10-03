Микрометр гладкий цифровой Зубр 34482-25_z01
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
механическое
В кейсе
да
Шаг измерения , мм
0.001
Погрешность
1 мкм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266571
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Характеристики
Бренд
Исполнение
механическое
В кейсе
да
Комплектация
Микрометр - 1 шт.
Шаг измерения , мм
0.001
Погрешность
1 мкм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х3
Вес, г.
420
Описание товара Микрометр гладкий цифровой Зубр 34482-25_z01
Микрометры ЗУБР — точный инструмент для механических измерений с шагом 0,001 мм. Высокая точность позволяет контролировать размеры деталей и получать максимально детальные результаты. Механическое исполнение отличается понятным принципом работы, а кейс в комплекте обеспечивает удобное хранение и переноску инструмента. Практичное решение для задач, где важна аккуратность каждого измерения.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Исполнение
механическое
В кейсе
да
Комплектация
Микрометр - 1 шт.
Шаг измерения , мм
0.001
Погрешность
1 мкм
Страна производитель
Китай
Микрометры ЗУБР — точный инструмент для механических измерений с шагом 0,001 мм. Высокая точность позволяет контролировать размеры деталей и получать максимально детальные результаты. Механическое исполнение отличается понятным принципом работы, а кейс в комплекте обеспечивает удобное хранение и переноску инструмента. Практичное решение для задач, где важна аккуратность каждого измерения.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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