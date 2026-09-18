Машина шлифовальная угловая Makita DGA701ZU
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266410
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х27х19
Вес, кг.
5
Описание товара Машина шлифовальная угловая Makita DGA701ZU
Болгарка Makita DGA701ZU - это аккумуляторный инструмент для резки металлов. Модель Makita DGA701ZU оснащена Bluetooth модулем, с помощью которого вы сможете контролировать устройство через телефон. К шлифмашине можно подключить поддерживаемый пылесос и автоматически его запустить, используя переключатель инструмента. Поставляется инструмент вместе с защитным кожухом для безопасного использования. Болгарка имеет эргономичную конструкцию корпуса для комфортных продолжительных работ. Модель работает от двух аккумуляторов напряжением по 18 В.
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Болгарка Makita DGA701ZU - это аккумуляторный инструмент для резки металлов. Модель Makita DGA701ZU оснащена Bluetooth модулем, с помощью которого вы сможете контролировать устройство через телефон. К шлифмашине можно подключить поддерживаемый пылесос и автоматически его запустить, используя переключатель инструмента. Поставляется инструмент вместе с защитным кожухом для безопасного использования. Болгарка имеет эргономичную конструкцию корпуса для комфортных продолжительных работ. Модель работает от двух аккумуляторов напряжением по 18 В.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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