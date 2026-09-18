Кусторез Makita UH5261

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Характеристики
Тип товара
Кусторез электрический
Тип ножа
двусторонний
Мощность электрического двигателя
400
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
11 250 руб.
18 034
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266027
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Создание и уход за живой изгородью или просто обрезка кустарниковых насаждений может быть автоматизирована с помощью надёжного японского кустореза Makita UH5261. Этот инструмент специально разработан для подобного рода операций, неприхотлив в эксплуатации, лёгок в управлении. Транспортировка 3 кг аппарата также не составляет труда.
Оператор во время работы с кусторезом может осуществлять хват с помощью сразу двух рукояток. Передняя дополнительная рукоятка имеет дугообразную форму и частично покрыта нескользящим полимерным материалом для лучшего хвата. Передняя рукоятка является закрытой, а перед ней располагается подвижный изогнутый защитный щиток.
Он служит для защиты конечностей оператора от травм, которые могут возникнуть от разлетающихся осколков древесины, листьев. Основная рукоятка кустореза Макита UH5261 располагается внутри главной части корпуса. Она имеет каплевидную форму и также является закрытой, что более удобно для данного инструмента. Основная рукоятка оборудована главными органами управления, которые имеют удобное расположение, позволяющее быстро включать и выключать двигатель.
Электрический двигатель располагается внутри обтекаемого пластикового корпуса. Его мощность на входе составляет 400 Вт, чего более чем достаточно для проведения скашивания кустарников. Двигатель поддерживает частоту до 1.600 ходов в минуту (на холостом ходу).
Рабочая часть представлена режущим ножом с длинной (520 мм) режущей частью. Нож является двусторонним и выполнен из очень качественного металлического антикоррозийного сплава. С его помощью можно осуществлять рез на глубину до 16 мм за один проход! Сетевой кабель отходит от задней части инструмента.
Создание и уход за живой изгородью или просто обрезка кустарниковых насаждений может быть автоматизирована с помощью надёжного японского кустореза Makita UH5261. Этот инструмент специально разработан для подобного рода операций, неприхотлив в эксплуатации, лёгок в управлении. Транспортировка 3 кг аппарата также не составляет труда.
Оператор во время работы с кусторезом может осуществлять хват с помощью сразу двух рукояток. Передняя дополнительная рукоятка имеет дугообразную форму и частично покрыта нескользящим полимерным материалом для лучшего хвата. Передняя рукоятка является закрытой, а перед ней располагается подвижный изогнутый защитный щиток.
Он служит для защиты конечностей оператора от травм, которые могут возникнуть от разлетающихся осколков древесины, листьев. Основная рукоятка кустореза Макита UH5261 располагается внутри главной части корпуса. Она имеет каплевидную форму и также является закрытой, что более удобно для данного инструмента. Основная рукоятка оборудована главными органами управления, которые имеют удобное расположение, позволяющее быстро включать и выключать двигатель.
Электрический двигатель располагается внутри обтекаемого пластикового корпуса. Его мощность на входе составляет 400 Вт, чего более чем достаточно для проведения скашивания кустарников. Двигатель поддерживает частоту до 1.600 ходов в минуту (на холостом ходу).
Рабочая часть представлена режущим ножом с длинной (520 мм) режущей частью. Нож является двусторонним и выполнен из очень качественного металлического антикоррозийного сплава. С его помощью можно осуществлять рез на глубину до 16 мм за один проход! Сетевой кабель отходит от задней части инструмента.
Кусторез Makita UH5261 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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