Гайковерт аккумуляторный Makita DTW1001RTJ
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265206
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х22
Вес, кг.
7.5
Описание товара Гайковерт аккумуляторный Makita DTW1001RTJ
Аккумуляторный гайковерт Makita DTW1001RTJ оснащен бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Для легкого выкручивания крепежа из материала, модель имеет функцию реверса. Подсветка рабочей зоны способствует комфортной работе в условиях низкой освещенности. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
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Аккумуляторный гайковерт Makita DTW1001RTJ оснащен бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Для легкого выкручивания крепежа из материала, модель имеет функцию реверса. Подсветка рабочей зоны способствует комфортной работе в условиях низкой освещенности. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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