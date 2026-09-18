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Скарификатор Makita UV3600 купить с доставкой в Москве
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Скарификатор Makita UV3600

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Скарификатор Makita UV3600 - фото 1
Скарификатор Makita UV3600 - фото 2
Скарификатор Makita UV3600 - фото 3
Скарификатор Makita UV3600 - фото 4
Скарификатор Makita UV3600 - фото 5
Скарификатор Makita UV3600 - фото 6
Скарификатор Makita UV3600 - фото 7
Скарификатор Makita UV3600 - фото 8
Скарификатор Makita UV3600 - фото 9
Скарификатор Makita UV3600 - фото 10
Скарификатор Makita UV3600 - фото 11
Скарификатор Makita UV3600 - фото 12
Скарификатор Makita UV3600 - фото 13
Скарификатор Makita UV3600 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Скарификатор
  • Скарификатор Makita UV3600 - фото 1
  • Скарификатор Makita UV3600 - фото 2
  • Скарификатор Makita UV3600 - фото 3
  • Скарификатор Makita UV3600 - фото 4
  • Скарификатор Makita UV3600 - фото 5
  • Скарификатор Makita UV3600 - фото 6
  • Скарификатор Makita UV3600 - фото 7
  • Скарификатор Makita UV3600 - фото 8
  • Скарификатор Makita UV3600 - фото 9
  • Скарификатор Makita UV3600 - фото 10
  • Скарификатор Makita UV3600 - фото 11
  • Скарификатор Makita UV3600 - фото 12
  • Скарификатор Makita UV3600 - фото 13
  • Скарификатор Makita UV3600 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
23 730 руб.  25 391 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264919
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Скарификатор
Размеры в упаковке, см
61х57х36
Вес, кг.
19

Описание товара Скарификатор Makita UV3600

Скарификатор Makita UV3600 поможет содержать Ваш газон в отличном состоянии. Прибор «вычесывает» из газона засохшую траву, прелую листву, мох, травяной войлок. Также ножи разрезают почву, улучшая доступ кислорода и воды тем самым стимулирует рост корневой системы.

Отзывы о товаре Скарификатор Makita UV3600




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Скарификатор
Описание
Скарификатор Makita UV3600 поможет содержать Ваш газон в отличном состоянии. Прибор «вычесывает» из газона засохшую траву, прелую листву, мох, травяной войлок. Также ножи разрезают почву, улучшая доступ кислорода и воды тем самым стимулирует рост корневой системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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