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Бинокль Veber SPUTNIK 10х42G купить с доставкой в Москве
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Бинокль Veber SPUTNIK 10х42G

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Бинокль Veber SPUTNIK 10х42G - фото 2
Бинокль Veber SPUTNIK 10х42G - фото 3
Бинокль Veber SPUTNIK 10х42G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
  • Бинокль Veber SPUTNIK 10х42G - фото 1
  • Бинокль Veber SPUTNIK 10х42G - фото 2
  • Бинокль Veber SPUTNIK 10х42G - фото 3
  • Бинокль Veber SPUTNIK 10х42G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264100
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х8
Вес, г.
700

Описание товара Бинокль Veber SPUTNIK 10х42G

SPUTNIK – новая серия биноклей Veber для любителей природы, исследователей городской среды, краеведов, экологов, путешественников, натуралистов. Благодаря обрезиненному корпусу, облегченной компактной конструкции с roof-призмами и 8–12-кратному увеличению любой бинокль этой серии станет надежным спутником любознательного человека. Veber SPUTNIK 10х42G – бинокль с большими объективами – 42 мм и при этом достаточно легкий (509 г), прочный и эргономичный, с которым владелец может не расставаться целый день. Линзы из оптического боросиликатного стекла ВАК7 с просветляющим покрытием обеспечивают яркое контрастное изображение. Поворотно-выдвижные наглазники конструкции twist-up можно выдвинуть, чтобы сделать наблюдение более комфортным, или оставить в начальном положении, что удобнее для человека в очках. Настраивается прибор индивидуально. Нужное расстояние между зрачками можно подобрать, складывая бинокль по центральной оси. Кольцо центральной фокусировки и кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре помогают отрегулировать резкость. Кратность 10х оптимальна, если рассматривать достопримечательности или наблюдать, например, за птицами, держа бинокль в руках. Ремешок удержит прибор на шее при преодолении препятствий. Обрезиненный корпус стоек к повреждениям. Темно-зеленый бинокль будет незаметен на фоне листвы и не спугнет пустельгу или зяблика. С помощью адаптера бинокль можно установить на штатив, что бы избежать тряски и сделать наблюдение более комфортным. Для фото- и видеосъемки можно с помощью окулярного адаптера закрепить смартфон на окуляре бинокля. Поле зрения прибора – 98 м на дистанции 1000 м, поэтому SPUTNIK может пригодиться на концерте или спортивном состязании.

Отзывы о товаре Бинокль Veber SPUTNIK 10х42G




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Бинокль
Страна производитель
Китай
Описание
SPUTNIK – новая серия биноклей Veber для любителей природы, исследователей городской среды, краеведов, экологов, путешественников, натуралистов. Благодаря обрезиненному корпусу, облегченной компактной конструкции с roof-призмами и 8–12-кратному увеличению любой бинокль этой серии станет надежным спутником любознательного человека. Veber SPUTNIK 10х42G – бинокль с большими объективами – 42 мм и при этом достаточно легкий (509 г), прочный и эргономичный, с которым владелец может не расставаться целый день. Линзы из оптического боросиликатного стекла ВАК7 с просветляющим покрытием обеспечивают яркое контрастное изображение. Поворотно-выдвижные наглазники конструкции twist-up можно выдвинуть, чтобы сделать наблюдение более комфортным, или оставить в начальном положении, что удобнее для человека в очках. Настраивается прибор индивидуально. Нужное расстояние между зрачками можно подобрать, складывая бинокль по центральной оси. Кольцо центральной фокусировки и кольцо диоптрийной коррекции на правом окуляре помогают отрегулировать резкость. Кратность 10х оптимальна, если рассматривать достопримечательности или наблюдать, например, за птицами, держа бинокль в руках. Ремешок удержит прибор на шее при преодолении препятствий. Обрезиненный корпус стоек к повреждениям. Темно-зеленый бинокль будет незаметен на фоне листвы и не спугнет пустельгу или зяблика. С помощью адаптера бинокль можно установить на штатив, что бы избежать тряски и сделать наблюдение более комфортным. Для фото- и видеосъемки можно с помощью окулярного адаптера закрепить смартфон на окуляре бинокля. Поле зрения прибора – 98 м на дистанции 1000 м, поэтому SPUTNIK может пригодиться на концерте или спортивном состязании.
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Отзывы


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