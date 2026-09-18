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Окуляр для микроскопа Микромед WF20x (Стерео МС-5) купить с доставкой в Москве
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Окуляр для микроскопа Микромед WF20x (Стерео МС-5)

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Окуляр для микроскопа Микромед WF20x (Стерео МС-5) - фото 1
Окуляр для микроскопа Микромед WF20x (Стерео МС-5) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Окуляр
  • Окуляр для микроскопа Микромед WF20x (Стерео МС-5) - фото 1
  • Окуляр для микроскопа Микромед WF20x (Стерео МС-5) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 263981
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
Увеличение - 20 крат. Поле зрения - 12 мм. Посадочный диаметр 30 мм. Диоптрийная настройка на окуляре +- 5 диоптрий. Конструкция надежного крепления в тубусе визуальной насадки.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х4х4
Вес, г.
100

Описание товара Окуляр для микроскопа Микромед WF20x (Стерео МС-5)

Окуляр для стереоскопических микроскопов Микромед МС-5-ZOOM LED.

Отзывы о товаре Окуляр для микроскопа Микромед WF20x (Стерео МС-5)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Окуляр
Особенности
Увеличение - 20 крат. Поле зрения - 12 мм. Посадочный диаметр 30 мм. Диоптрийная настройка на окуляре +- 5 диоптрий. Конструкция надежного крепления в тубусе визуальной насадки.
Страна производитель
Китай
Описание
Окуляр для стереоскопических микроскопов Микромед МС-5-ZOOM LED.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Окуляр для микроскопа Микромед WF20x (Стерео МС-5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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